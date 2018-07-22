Почему разводятся люди старшего возраста

Семья никогда не была самым крепким социальным институтом. Увы, браки распадаются. Даже те, что проверены годами, испытаниями и общими детьми.

— Знаешь, я, наверное, подам на развод, — на совместной прогулке с собаками заявила приятельница. — Надоело дом тянуть на себе: и домашнюю работу, и денежные проблемы, и дочку-подростка…

От такой боевой, вечно задействованной в каких-то творческих проектах дамы я не ожидала столь деструктивного поведения.

В свои 47 Татьяна успевает заниматься бизнесом, руководить родительским комитетом и вывозить немецкого овчара Майка на выставки…

Признак состоятельности

Грустную закономерность наблюдают психологи-сексологи. Чем больше благополучия, тем сильнее трещат по швам узы проживших не один десяток лет пар. На Западе уже и специфический термин появился — grey divorce — то есть «пепельный развод». Пепельный, потому что седой, а значит, речь идет о тех, кому 50 или около того.

— Еще недавно такие разводы были уделом высшего класса, богемы, — говорит сексолог, психотерапевт Александр Полеев . — Средний инженер или квалифицированный рабочий могли быть как угодно не довольны своей 50-летней женой, но понимали, что ни приличная квартира, ни нормальные деньги при разводе им не светят.

Сегодня экономические якоря редко кого могут удержать. Наряду с мужчинами женщины становятся финансово успешными и неплохо преодолевают социально-бытовые барьеры.

По мнению семейных психологов, большинство поздних разводов приходится на период, когда семейная жизнь достигает завершения социального цикла.

Вроде бы все благополучно: дети выросли, благосостояние достигнуто, но кроме накопленных совместно материальных благ супругов оказывается, ничто не объединяет. Плюс к этому — и жена, и муж экономически способны существовать друг без друга. Постепенно наступает отчуждение, а взаимно изученные и, казалось бы, прижившиеся супружеские привычки начинают вызывать раздражение. Но это можно перетерпеть.

А вот когда в дополнение к этому между супругами возникает еще одна проблема — интимная, — пора бить тревогу.

Бес в ребро

— «Виагры», кстати, в мою молодость не было, — продолжает анализировать Александр Полеев. — Лысеющим и дряхлеющим ловеласам приходилось как-то доживать век с женой, смотреть на сторону было незачем. Другое дело сегодня — препараты отодвигают возрастную планку половой жизни аж до 70 лет! Эксперт считает, что сексуальная неудовлетворенность в большей степени повод для расставания у мужчин. По его мнению, женщины эту проблему решают редкими изменами или прибегают к различным инновационным изобретениям (оставим эти подробности за рамками нашей заметки).

Как-то со вдовствующей соседкой по даче мы разговорились о сексуальных проблемах у сильной половины человечества.

— Посмотри на здешнего старожила Виктора Тимофеевича, — смущенно сказала соседка. — Ему уже к 80, а в мужской слабости, извини, я не понаслышке знаю, упрекнуть его невозможно.

Я искренне порадовалась за соседку и пожелала ей с Тимофеевичем долгих счастливых лет жизни. И все же такой пример скорее исключение. Зато обращений к искусственному восстановлению сексуальной активности становится больше.

— Одна из основных причин разводов у мужчин предпожилого возраста — сексуальная, — развивает тему сексолог Полеев. — Так называемый «синдром уходящего поезда», когда клиенту за 50 и он понимает, что его интимные подвиги падают в количестве и спросе. А волшебные средства и новый брак с молодой возвращают его к невероятно чувственным ощущениям былой молодости. Такой брак — как прыжок в последний вагон.

Далеко за примерами ходить не надо. Вспомним хотя бы последние громкие звездные бракоразводные процессы. Армен Джигарханян Татьяна Власова развелись, прожив вместе 40 лет. Почти в 80 лет Армен Борисович попытался начать жить заново! Его новая избранница оказалась моложе на 44 года.

Почти 35-летний стаж совместной жизни с женой Галиной не уберег от развода создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Во второй раз Борис Юрьевич женился на девушке младше себя на 37 лет. А когда и этот брак распался, режиссер не удержался от женитьбы и в третий раз. Сегодня 69-летний Грачевский счастлив с 34-летней супругой.

Супруги — от слова пара

В последнее время зачинщиками поздних разводов все чаще становятся женщины, чей возраст приближается к 50. В Западной Европе 80 процентов поздних разводов инициируются ими, в США — 70 процентов, в целом по России — 68 процентов, в Москве — 80. В их списке неоправдавшихся надежд кроме сексуальных разочарований значатся материально-бытовые претензии и расхождение интересов.

Яркий пример — Елена Проклова , отечественная кинозвезда. Она не справилась с семейными проблемами. 30 лет были в браке Елена Проклова и Андрей Тришин . И вдруг расстались.

Кого из них настиг кризис возраста? В своих интервью Елена ссылается на утомившую ее необходимость подстраиваться под увлечения и пристрастия мужа и на одновременные с его стороны преференции интересов собственных. Ему нравились охота, ей — морские прогулки. Она уже в 6 утра поливала клумбы, а он просыпался в 11 и был недоволен качеством завтрака…

Этимология понятия «супруги» заставляет задуматься о предназначении брачного союза. Корни этого слова уходят в древние времена и раскрывают неожиданные значения: «спряжка, пара, ярмо». А в церковно-славянском языке понятие «супруг» означало «сотрудник» либо «помощник». Не зря говорят в народе: «Добрая женитьба к делу приучает, а худая от дома отлучает». Общее дело, взаимопонимание, взаимопомощь, готовность решать проблемы — еще одна цементирующая основа брака. И когда она рассыпается, ничто не способно его спасти.

Еще пример. Александр Половцев Юлия Соболевская — пара, знакомая вам по рекламным роликам о соке («Пап, а ты налей и отойди!»). Половцев, ставший популярным актером после выхода на экраны сериала «Улицы разбитых фонарей» (сыграл майора Соловца), активный и позитивный, производил впечатление моложавого мужчины.

И кажется закономерным, что Александр, невзирая на перспективные коммерческие проекты со своей бывшей супругой (у них был совместный бизнес), все же отважился на новый виток в жизни. Причиной стало новое чувство. Подругой жизни его стала 32-летняя Эсана Муратова, юрист. Сегодня пара воспитывает маленького сына.

У нас почему-то принято считать, что актеры, в силу своей повышенной эмоциональности, склонны к более частым переменам в личной жизни. Не преувеличивайте, дело не в этом.

Я от тебя устал

По мнению семейного психолога Сергея Хоркина, для сохранения семьи общих интересов и даже дела мало:

— Совместное занятие, дело необходимы для обеспечения жизни семьи. Но если это начинает преобладать в отношениях, супруги перестают видеть друг друга. Например, большую часть времени говорят о детях, финансах, работе, хобби, а их личности, чувства уходят на второй план. Супруги перестают понимать друг друга, их контакт становится формальным. Потеря чувств не наступает внезапно. Эта пропасть ширится и приводит к усталости. Психологу, гипнологу Николаю Захарченко приходилось лечить таких клиентов.

— У людей старше 50 нередко возникает желание пожить для себя, отдохнуть от ответственности, даже от домашней работы. Это приходит с потерей любви и уважения к своему партнеру. Вместе с тем копятся обиды. А на фоне возрастных изменений повышаются утомляемость, раздражительность, острота обвинений.

Победители и проигравшие

— С возрастом мы накапливаем определенный багаж из нашего опыта, опыта наших предков, социальных установок, — объясняет семейный психолог Сергей Хоркин. — Сложно наполнить уже полную чашку. В «серебряном» возрасте люди больше ценят время, становятся избирательнее, поэтому для них рискованно начинать что-то новое.

Зачастую поздний развод пагубно влияет на психику того, кто не был его инициатором. Мужчина, оставшийся вне семьи, испытывает крах микромира, и после этого часто бросает работу, — такие выводы делают практикующие семейные психологи. Статистика говорит, что течение трех лет после позднего развода 1,5 процента мужчин кончают жизнь самоубийством. Некоторые врачи называют развод среди причин инфаркта.

Женщинам ненамного легче. Только 27 процентам дам, оказавшихся в одиночестве, удается вступить в новый брак. И лишь 56 процентов из них достигают в нем счастья.

— Моя знакомая, адвокат, после развода заявила, что своего мужчину дождется у себя в кабинете. И оказалась права, — делится сексолог Александр Полеев. — Как-то к ней в кабинет пришел мужчина в одних семейных трусах. Оказалось, жена выставила из собственной квартиры и захлопнула дверь. Адвокатесса помогла развестись несчастному и… вышла за него замуж. Целеустремленным женщинам по силам обрести вновь свою половинку.

Период от 40 до 70 называют зрелостью. Считается, что это пора, когда ошибки уже не совершаются, все шишки набиты, коммуникативные навыки развиты, жизненный опыт накоплен.

Как лучшее время плодотворной активности и созидания, наслаждения бытием зрелость приходит только к тем, кто заслужил — за свою мудрость, терпение, приверженность вечным ценностям и любовь.

СОВЕТЫ

Несколько полезных советов от Сергея Хоркина для тех, чей брак еще можно сохранить:

— Хвалите и поощряйте. Одной из самых важных потребностей человека является признание его способностей, его ценности.

— Супруги, которые проводят больше свободного времени вместе и имеют общие интересы, сохраняют теплые чувства на долгие годы и меньше конфликтуют.

— Проявляйте внимание к партнеру. Прислушивайтесь к желаниям. Может ему/ей чего-то не хватает. Эта информация позволит вам строить более гармоничные отношения.

— Взращивайте собственное доверие и поддерживайте доверие партнера. Уважайте личное пространство. Если есть желание спросить, уточнить, обратиться, делайте это открыто.

— Бережно обращайтесь с чувствами и эмоциями партнера. Не критикуйте, не обесценивайте чувства. Говорите о важности и значимости чувств.

— Не перевоспитывайте партнера, дайте ему быть собой.