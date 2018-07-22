Марина Африкантова и Роман Капаклы сыграли свадьбу, которая не имеет законной силы

19-летний Роман Капаклы и 30-летняя Марина Африкантова сыграли свадьбу на Сейшилах. «Я счастлива. Спасибо, мой Рома, за этот незабываемый день», — написала Марина в микроблоге. По российским законам этот брак не действителен.

Марина в торжественный деь выбрала не классическое платье невесты, а нежное, в мелкий цветочек, и выглядела очень женственно. Роман был в голубой льняной рубашке и светло-бежевых шортах.