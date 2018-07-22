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Марина Африкантова и Роман Капаклы сыграли свадьбу, которая не имеет законной силы
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Марина Африкантова и Роман Капаклы сыграли свадьбу, которая не имеет законной силы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
19-летний Роман Капаклы и 30-летняя Марина Африкантова сыграли свадьбу на Сейшилах. «Я счастлива. Спасибо, мой Рома, за этот незабываемый день», — написала Марина в микроблоге. По российским законам этот брак не действителен.
Марина в торжественный деь выбрала не классическое платье невесты, а нежное, в мелкий цветочек, и выглядела очень женственно. Роман был в голубой льняной рубашке и светло-бежевых шортах.
Марина Африкантова на проекте встретила Андрея Чуева, которого она буквально сразила наповал своей красотой и умом. Вскоре он сделал Марине предложение руки и сердца. Но свадьба так и не состоялась. Вскоре они разошлись, и Марина встретила Романа, который был с первого дня настроен серьезно и решительно. На проект он пришел исключительно ради Африкантовой. У пары время от времени случались конфликты, но незначительные.
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