Звезда «Дома-2» Марина Африкантова вышла замуж на Сейшелах 

На территории России брак не имеет законной силы.
Участница реалити-шоу «Дом-2» 30-летняя Марина Африкантова вышла замуж за своего избранника, 19-летнего Романа Капаклы. Свадьба прошла на Сейшелах. Отметим, что на территории России брак не имеет законной силы.
Молодой человек сделал предложение возлюбленной месяц назад и Марина ответила согласием.
В день свадьбы Марина поделилась с подписчиками снимками с торжества в Instagram.
Роман был одет в шорты и голубую рубашку, а невеста выбрала длинное платье с цветочным принтом.