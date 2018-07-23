Звезда «Дома-2» Марина Африкантова вышла замуж на Сейшелах

На территории России брак не имеет законной силы.

Участница реалити-шоу «Дом-2» 30-летняя Марина Африкантова вышла замуж за своего избранника, 19-летнего Романа Капаклы. Свадьба прошла на Сейшелах. Отметим, что на территории России брак не имеет законной силы.

Молодой человек сделал предложение возлюбленной месяц назад и Марина ответила согласием.

В день свадьбы Марина поделилась с подписчиками снимками с торжества в Instagram.

Роман был одет в шорты и голубую рубашку, а невеста выбрала длинное платье с цветочным принтом.