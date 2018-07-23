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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова вышла замуж на Сейшелах
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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова вышла замуж на Сейшелах 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На территории России брак не имеет законной силы.
Участница реалити-шоу «Дом-2» 30-летняя Марина Африкантова вышла замуж за своего избранника, 19-летнего Романа Капаклы. Свадьба прошла на Сейшелах. Отметим, что на территории России брак не имеет законной силы.
Молодой человек сделал предложение возлюбленной месяц назад и Марина ответила согласием.
В день свадьбы Марина поделилась с подписчиками снимками с торжества в Instagram.
Роман был одет в шорты и голубую рубашку, а невеста выбрала длинное платье с цветочным принтом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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