Ещё
Тренд: костромичи празднуют свадьбы в Тереме Снегурочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренд: костромичи празднуют свадьбы в Тереме Снегурочки 

Kostroma.Today 32 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи всё чаще стали выбирать местом свадьбы Терем Снегурочки, узнал KOSTROMA.TODAY. Также здесь любят отмечать свадебные юбилеи.
Как рассказали в администрации Терема Снегурочки, терем стал излюбленным местом для костромских свадеб. Молодоженов привлекают не только необычные интерьеры, но и специальная свадебная программа. Пары и их гостей развлекают шуточными конкурсами и необычными подарками. Такая свадьба запоминается надолго.
Более того, в Тереме отмечают и свадебные юбилеи. На прошлой неделе одна костромская пара отметила Розовую свадьбу — 10 лет в браке. Супругам рассказали, за сколько лет можно съесть пуд соли и подарили им баночку варенья из розовых лепестков. А в ближайшие дни в Тереме Снегурочки справят серебряную свадьбу.
Как рассказывают в Тереме, каждая годовщина имеет свои традиции, однако интересно будет всем гостям: подарки и сюрпризы гарантированы.
Терем Снегурочки находится по адресу: Лагерная ул., 38. Сайт: https://teremsnegurochki.ru/
Kostroma.Today: последние новости
Кострома выберет «Королеву бизнеса» После новогодней ночи с Софией Ротару костромичка решилась на пластическую операцию Прокуроры-самозванцы требуют от костромских бизнесменов деньги и вискарик
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле42
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже140
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»40
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
Звезды с очень большим размером груди38
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение