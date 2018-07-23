Тренд: костромичи празднуют свадьбы в Тереме Снегурочки

Костромичи всё чаще стали выбирать местом свадьбы Терем Снегурочки, узнал KOSTROMA.TODAY. Также здесь любят отмечать свадебные юбилеи.

Как рассказали в администрации Терема Снегурочки, терем стал излюбленным местом для костромских свадеб. Молодоженов привлекают не только необычные интерьеры, но и специальная свадебная программа. Пары и их гостей развлекают шуточными конкурсами и необычными подарками. Такая свадьба запоминается надолго.

Более того, в Тереме отмечают и свадебные юбилеи. На прошлой неделе одна костромская пара отметила Розовую свадьбу — 10 лет в браке. Супругам рассказали, за сколько лет можно съесть пуд соли и подарили им баночку варенья из розовых лепестков. А в ближайшие дни в Тереме Снегурочки справят серебряную свадьбу.

Как рассказывают в Тереме, каждая годовщина имеет свои традиции, однако интересно будет всем гостям: подарки и сюрпризы гарантированы.

Терем Снегурочки находится по адресу: Лагерная ул., 38. Сайт: https://teremsnegurochki.ru/