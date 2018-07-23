Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина назначила дату свадьбы

39-летняя Татьяна Терешина окончательно подтвердила слухи о свадьбе с возлюбленным после года романа.

Еще недавно певица Татьяна Терешина встречалась с молодым спортсменом Вадимом Бухаровым, который был младше артистки на 13 лет. Пара рассталась, однако певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Татьяна долго скрывала даже имя нового возлюбленного, но на днях все же рассекретила его и назвала дату свадьбы. «Моего мужчину зовут Олег, он бизнесмен. Торжество отпразднуем 16 сентября. Распишемся во Дворце бракосочетания в ТРК VEGAS Крокус Сити, а после отправимся в ресторан неподалеку. Гостей ожидается много, обязательно приглашу Юлю Ковальчук и Лешу Чумакова, Вику Лопыреву… Надеюсь, все останутся довольны!» — заявила певица в интервью журналу StarHit

Сейчас Татьяна вместе с дочерью Айрис (от бывшего гражданского супруга Славы Никитина) и женихом отдыхает на Лазурном берегу. Поклонники радуются за свою любимицу и комментируют перемены в ее жизни: «Выходи пока предлогают,)) годы идут, мы не молодеем)!», «Говори Да, Татьяна если это тот кого ты ждала и что за ним как за стеной!», «Я за вас искренне рада что нашли своего человека! Это здорово! И обязательно идите „взамуж“. Это правильно) И будьте счастливы!)» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram