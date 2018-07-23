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Мужчину, который пропал с дачи, нашли мёртвым в Ярославской области
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Мужчину, который пропал с дачи, нашли мёртвым в Ярославской области 

76.ru 54 минуты назад
Фото: 76.ru
Мужчина пропал 7 июля
В Рыбинске нашли мёртвым 35-летнего Антона Кабачинского. Мужчина неожиданно пропал 7 июля. Антон ушёл с дачи, но до дома так и не добрался. Спустя две недели — 21 числа — его тело обнаружили.
— Завтра мы с ним прощаемся, — говорит двоюродная сестра погибшего мужчины. — Я сама из Мышкина, пока толком не знаю, что произошло. Звоню маме Антона, чтобы узнать, а она и говорить не может, только плачет.
Мы уточняем информацию о том, что произошло с Антоном.
У мужчины остались жена и полуторагодовалый сын.
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