Инсайдер: между Анджелиной Джоли и Амаль Клуни разгорается вражда

Анджелина Джоли и Амаль Клуни активно ведут гуманитарную деятельность и решают социальные проблемы, так что, казалось бы, у них должно быть много общего. Однако оказывается, красавицы не поладили с самого начала — с момента появления Амаль в жизни Джорджа Клуни (напомним, что они поженились осенью 2015-го после романа, который длился чуть меньше года) и, следовательно, его друзей.

Джордж Клуни и Амаль Клуни

Сейчас, когда Энджи уже почти два года не живет с Брэдом Питтом , ее все еще беспокоит старая ссора. По словам инсайдера, в Голливуде, а также в благотворительных кругах, все говорят о том, что напряжение между двумя известными красавицами только растет.

Анджелина очень не любит Амаль. Она считает, что та буквально украла у нее корону первой леди Голливуда по части гуманитарной работы, — сообщает источник, приближенный к героиням.

Если раньше Анджелина еще как-то мирилась с положением дел, то после решения расстаться с Брэдом она пошла на открытый конфликт — ей не понравилось, что Джордж Клуни и его жена полностью приняли сторону Питта в вопросах, связанных с разводом. Энджи восприняла это как предательство.

Брэд Питт и Джордж Клуни

Масла в огонь подлили внутренние сплетни. Так, некий друг сообщил Анджелине, что в самый острый момент, когда она только съехала из семейного дома и очень нуждалась в поддержке, Амаль описывала ее словом «сумасшедшая», а еще — что она вслух выражала мнение о неспособности Энджи стать политиком, как та мечтает.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Друзья Энджи, в свою очередь, дали супруге Клуни никнейм «плюс один» — как символ того, что она не знаменитость сама по себе, а считается таковой только благодаря браку с Джорджем Клуни.

Обе красавицы следят за деятельностью друг друга, причем источники описывают их отношения с использованием слов «соперничество» и «ненависть». Ходит слух, что они вынуждают звездных стилистов и визажистов выбирать сторону, с которой они хотят работать. Время покажет.