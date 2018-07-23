Ещё
Москвич получил инфаркт во время секса под действием виагры и скончался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвич получил инфаркт во время секса под действием виагры и скончался 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Житель столицы скончался в больнице после инфаркта, случившегося во время секса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ночь на 21 июля в ГКБ им. Н. Пирогова поступил мужчина с диагнозом «острый инфаркт». Впоследствии он скончался. Во время проверки установлено, что мужчину госпитализировали из квартиры на ул. Смоленская, д. 7, в которой проживает 41-летняя уроженка Ростовской области. Она рассказала полицейским, что собиралась заняться со своим знакомым сексом, однако в процессе предварительных ласк мужчина резко почувствовал себя плохо, и ему взывали «скорую помощь», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе осмотра личных вещей мужчины полицейские изъяли принадлежавшие ему телефон, очки с очечником и пачку таблеток «виагры». По факту смерти москвича проводится проверка.
Агентство «Москва»: последние новости
Соучастницу продажи малолетней девочки в сексуальное рабство приговорили в Москве к 3,5 годам колонии Успешные технологии обучения и методики работы с детьми-инвалидами определят в Москве Школу-интернат МГУ им. М.Ломоносова планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2016 г.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Папа, почему бы тебе не съехать?»51
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры11
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение