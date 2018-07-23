Москвич получил инфаркт во время секса под действием виагры и скончался

Житель столицы скончался в больнице после инфаркта, случившегося во время секса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 21 июля в ГКБ им. Н. Пирогова поступил мужчина с диагнозом «острый инфаркт». Впоследствии он скончался. Во время проверки установлено, что мужчину госпитализировали из квартиры на ул. Смоленская, д. 7, в которой проживает 41-летняя уроженка Ростовской области. Она рассказала полицейским, что собиралась заняться со своим знакомым сексом, однако в процессе предварительных ласк мужчина резко почувствовал себя плохо, и ему взывали «скорую помощь», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе осмотра личных вещей мужчины полицейские изъяли принадлежавшие ему телефон, очки с очечником и пачку таблеток «виагры». По факту смерти москвича проводится проверка.