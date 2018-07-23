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Белла Хадид и The Weeknd уединились в Японии
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Белла Хадид и The Weeknd уединились в Японии 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Слухи о том, что Белла Хадид (Bella) и The снова вместе, появились уже несколько месяцев назад. Тем не менее, ни модель, ни певец до сих пор никак не комментировали свои отношения. Фанатам остается довольствоваться лишь фотографиями и видео с тайных свиданий парочки.
В этот раз возлюбленные отправились в Токио на фестиваль роботов. После этого они вместе пели в караоке, а позже отправились на вечернюю прогулку в компании своих телохранителей. Встретившие Беллу и Абеля поклонники сообщают, что они не спускали друг с друга глаз и постоянно обнимались:
«Они выглядят очень влюбленными. Такое ощущение, что они никогда и не расставались»
Надеемся, что в скором времени нас ждет официальное заявление о статусе их романа. Хотя поклонникам уже и без этого все давно понятно.
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Женский форум
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