Джоли дала жене Клуни уничижительное прозвище

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Брэд Питт жестко высказался о психическом состоянии Анджелины ДжолиБрэд Питт и его экс-супруга Анджелина Джоли продолжают выяснять отношения. Недавно актриса заявила, что издаст дневники, в которых расскажет всю правду о психическом состоянии мужа. Развод Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) расколол Голливуд на два лагеря. В то время как часть киномира сочувствовала актрисе, большее количество селебрити приняло сторону «мистера Смита». Среди них оказался и Джордж Клуни (George Clooney), которого с Питтом связывает давнишняя дружба еще со съемок франшизы об Оушене (Ocean).

Сторону своего супруга приняла и Амаль (Amal). Юрист всячески поддерживала Брэда, особенно во время разбирательств по делу об опеке над детьми. Жена Клуни была настолько возмущена поведением Джоли, что в сердцах назвала ее безумной.

Неосторожное высказывание Амаль дошло до ушей Энджи. Актриса в долгу не осталась и ехидно обозвала жену Джорджа Клуни обидным термином plus one — «плюс один». Как правило, он указывается в приглашениях тех, кто сопровождает селебрити. Тем самым Джоли дала понять, что в мире кино Амаль является пустым местом.

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Брэд Питт считает Джоли лицемеркойПо мнению актера, социальная и благотворительная деятельность Анджелины носит показной характер. Об этом выпаде узнала и юрист, и теперь между дамами идет настоящая война. По слухам, Джоли поставила своих знакомых перед жестким выбором — общаться только с ней или Амаль. При этом на светских вечеринках обе дамы игнорируют друг друга, делая вид, что незнакомы, пишет сайт Dni.ru.