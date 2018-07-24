Ещё
Экс-супруга Пескова не стесняется публиковать смелые фото с молодым возлюбленным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-супруга Пескова не стесняется публиковать смелые фото с молодым возлюбленным 

Teleprogramma.pro 24 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Уже три года пресс-секретарь Дмитрий Песков счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Они воспитывают общую дочь Надежду. Однако ранее он был женат на Екатерине Песковой. Они прожили в браке восемь лет, но потом расстались. Сейчас экс-супруга Дмитрия живет в Париже. В мае стало известно, что она помолвлена с новым возлюбленным. Андрей Григорьев, который на 11 лет моложе избранницы, сделал ей предложение в небе на воздушном шаре.
Сейчас влюбленные проводят время в Турции. Они загорают и плавают в море. Сегодня Екатерина поделилась пикантным фото со своим женихом. В кадре она прильнула к Андрею, который ее обнимает. Примечательно, что они запечатлены на побережье совершенно без одежды. «Наши каникулы в Турции подошли к концу. Со времен моей юности здесь ничто не изменилось. Еда все такая же вкусная, в магазинах все те же марки продуктов и одежды, какие были и 20-30 лет назад, что говорит о стабильности, море чистое и теплое, турки дружелюбные и открытые», — поделилась бывшая жена Пескова.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1829308371503523293_534851014"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
Навка — в Крыму, Королева — в Туапсе: звезды выбирают отечественные курортыКак артисты и спортсмены отдыхают в Ялте, Крыму, Сочи и Ставропольском крае. Напомним, с Андреем Григорьевым Екатерина стала встречаться весной прошлого года. Не так давно она решила кардинально сменить имидж. Женщина всегда носила длинные светлые волосы, а теперь она брюнетка с очень короткими волосами. По ее словам, так она избавилась от негатива, которые ее локоны впитывали долгие годы. Похоже, что ее действия дали свои результаты, так как на снимке Екатерина выглядит очень счастливой и умиротворенной.
Teleprogramma.pro: последние новости
Джоли дала жене Клуни уничижительное прозвище Агата Муцениеце и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы после крупной ссоры Минздрав назвал регионы России, жители которых чаще всего страдают от ожирения
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену15
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой4
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение