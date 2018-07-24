Экс-супруга Пескова не стесняется публиковать смелые фото с молодым возлюбленным

Уже три года пресс-секретарь Дмитрий Песков счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Они воспитывают общую дочь Надежду. Однако ранее он был женат на Екатерине Песковой . Они прожили в браке восемь лет, но потом расстались. Сейчас экс-супруга Дмитрия живет в Париже. В мае стало известно, что она помолвлена с новым возлюбленным. Андрей Григорьев , который на 11 лет моложе избранницы, сделал ей предложение в небе на воздушном шаре.

Сейчас влюбленные проводят время в Турции. Они загорают и плавают в море. Сегодня Екатерина поделилась пикантным фото со своим женихом. В кадре она прильнула к Андрею, который ее обнимает. Примечательно, что они запечатлены на побережье совершенно без одежды. «Наши каникулы в Турции подошли к концу. Со времен моей юности здесь ничто не изменилось. Еда все такая же вкусная, в магазинах все те же марки продуктов и одежды, какие были и 20-30 лет назад, что говорит о стабильности, море чистое и теплое, турки дружелюбные и открытые», — поделилась бывшая жена Пескова.

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