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Идиллия на закате: экс-супруга Дмитрия Пескова показала страсть с молодым женихом
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Идиллия на закате: экс-супруга Дмитрия Пескова показала страсть с молодым женихом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
42-летняя Екатерина Солоцинская опубликовала селфи с возлюбленным Андреем Григорьевым.
Недавно Екатерина Солоцинская отправилась в романтический отпуск в Турцию с женихом, юристом Андреем Григорьевым. Пара наслаждалась морем, солнцем и уединением, а несколько самых милых снимков многодетная мама выложила в свой микроблог.
Особенное внимание фолловеров привлекло селфи Екатерины и Андрея — влюбленные нежно прижались друг к другу перед страстным поцелуем. Они выглядят очень счастливыми.
Напомним, экс-жена Дмитрия Пескова начала встречаться с молодым человеком весной прошлого года. А спустя почти ровно 12 месяцев Григорьев сделал избраннице предложение руки и сердца, которое она благосклонно приняла. Перед свадьбой Екатерина решилась на кардинальную смену имиджа — она очень коротко постриглась и стала брюнеткой.
Фото и видео: Instagram
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