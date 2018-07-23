Идиллия на закате: экс-супруга Дмитрия Пескова показала страсть с молодым женихом

Недавно Екатерина Солоцинская отправилась в романтический отпуск в Турцию с женихом, юристом Андреем Григорьевым. Пара наслаждалась морем, солнцем и уединением, а несколько самых милых снимков многодетная мама выложила в свой микроблог.

Особенное внимание фолловеров привлекло селфи Екатерины и Андрея — влюбленные нежно прижались друг к другу перед страстным поцелуем. Они выглядят очень счастливыми.

Напомним, экс-жена Дмитрия Пескова начала встречаться с молодым человеком весной прошлого года. А спустя почти ровно 12 месяцев Григорьев сделал избраннице предложение руки и сердца, которое она благосклонно приняла. Перед свадьбой Екатерина решилась на кардинальную смену имиджа — она очень коротко постриглась и стала брюнеткой.

Фото и видео: Instagram