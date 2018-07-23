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Поженятся ли Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров? Поклонники считают, что да!
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Поженятся ли Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров? Поклонники считают, что да! 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Оксане Акиньшиной было всего пятнадцать лет, когда она начала встречаться с коллегой по фильму «Игры мотыльков», почти тридцатилетним Сергеем Шнуровым. У них был бурный и «удивительный» роман: лидер «Ленинграда» уже тогда снискал себе славу неуправляемого хулигана, бабника и выпивохи, и юная девушка была ему не пара.
Впрочем, как оказалось, многие были не против этого союза тогда — и тем более теперь. Доказательство тому — совместное селфи Сергея и Оксаны в Инстаграм. «Я прослезилась! И всегда знала про вашу любовь, которая всё победит! Вы молодцы!», «Сколько веревочке ни виться, а тянет туда, где было хорошо», «Вы одно целое, люблю вас, а дальше как хотите», «Вы вместе всегда смотритесь лучше, чем вот это вот всё…», — написали восторженные поклонники.
Любопытно, что муже Оксаны — Арчила Геловани — практически никто не вспоминает. Это и не удивительно: в недавнем интервью ОК! актриса рассказала, что семейные отношения у нее не ладятся: «Муж сегодня есть, а завтра нет. Это такая единица, мне кажется, непостоянная такая. С уходом мужа из моей жизни в принципе ничего не поменяется».
Актриса рассказала также, что характер у нее остался тот же: она импульсивная и много чего не принимает — нерешительность, бездейственность, вранье. И что тихая жизнь в Швейцарии (она провела там уже несколько лет вместе с мужем и детьми, которых у нее трое) сводит ее с ума: «Я раздражаюсь, психую, ору, кричу, потом успокаиваюсь. Выплеск происходит, и всё».
Многие восприняли это как намек на то, что не сегодня — завтра актриса вернется в Россию насовсем, а то и станет свободной женщиной. Сергей Шнуров, например, уже разводится со своей женой Матильдой. И хотя сейчас ему приписывают роман с Никой Белоцерковской, которая сопровождала его в недавнем евротрипе, этот факт тоже мало кто принимает во внимание. Поклонники, поднажмите!
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