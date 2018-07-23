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Экс-судья «Х-Фактора» хвастливо рассказал, как уводил мужей у их жен
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Экс-судья «Х-Фактора» хвастливо рассказал, как уводил мужей у их жен 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российский музыкальный критик, а также бывший судья украинского музыкального шоу «Х-Фактор» Сергей Соседов в интервью изданию «Собеседник» поведал о весьма пикантных моментах из своей личной жизни.
Соседов признался, что не раз встречался с женатыми мужчинами, которые, в свою очередь, очень боялись, что их необычные измены станут известны вторым половинам. Кроме того, в защиту своих любовников Соседов отметил, что муж не является рабом своей жены.
— У меня есть знакомые, которые считают отношения с мужчинами вроде как постыдными. Но если никто не видит и не знает, им интересно, — сказал он.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в Швеции вступил в силу нашумевший закон об обязательном согласии на интимные отношения.
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