Откуда берется патологическая ревнивость?

Можно ли «излечиться» от ревности и где грань между здоровыми чувствами и патологией? Sobesednik.ru продолжает выяснять.

Семейный психолог Олеся Симонова говорит, что в браке с ревнивцем женщине в первую очередь важно выработать правильную линию поведения:

— Бывает, что ревность одного из супругов приобретает катастрофические масштабы. Когда бесконечные скандалы, подозрения и разборки превращают семейную жизнь в ад, тут речь идет о патологической ревности, которую контролировать в принципе невозможно.

Патологическая ревность — это болезнь. Реальной угрозы нет, жена не дает никаких поводов ревновать. Ее причины кроются в психологических проблемах мужчины:

Скорее всего ему в детстве не хватало любви. Мама либо была занята, либо по натуре была жесткой, холодной. И свою жену он априори подозревает в нелюбви, холодности, стервозности.

Он не уверен в себе, ощущает себя никчемным, никому не нужным. Комплексы могут превратить мужчину в страшного ревнивца.

Он слишком властный, с обостренным чувством собственника, и его преследует страх потерять контроль над любимой женщиной.

Он сам изменяет жене, судит ее по себе.

Он обжегся в прошлом, его уже предавали, и он боится, что это случится снова.

Симптомы

Он контролирует каждый ваш шаг, проверяет телефон и личную почту. Устраивает скандал на пустом месте — вспыхивает как спичка при появлении любого подозрительного «объекта» на горизонте. Он постоянно устраивает допросы с пристрастием, обвиняет вас в несуществующих грехах. Его эмоции преобладают над разумом. Он не может сдерживать их, быстро переходит на крик, активно жестикулирует руками.

Что делать:

1. Не пытайтесь бороться с патологической ревностью. Это бесполезно! Исправить ситуацию сможет только сам мужчина, если искренне захочет измениться, излечиться. И тогда ему потребуются помощь психолога и ваша поддержка. Но, к сожалению, ревнивцы в большинстве своем не признают, что они действительно больны. И тогда у вас два варианта: либо смириться и терпеть годами скандалы, а иногда и рукоприкладство, либо решиться на развод.

2. Не надейтесь, что со временем он станет спокойнее. Наоборот, ситуация с годами только усугубится. Поэтому хорошо подумайте, хотите ли вы продолжать отношения, в которых столько мучений. Или, быть может, стоит попробовать изменить судьбу, и, возможно, она предложит вам вариант получше — более комфортный брак. Выбор за вами!

3. Не замыкайтесь в себе. Когда женщина попадает в зависимость к ревнивцу, в некое домашнее рабство, она зачастую остается наедине со своими проблемами, стесняется выносить сор из избы. Но если вам плохо, обязательно ищите поддержку извне. Не стыдитесь обсуждать то, что вас волнует, с подругами и близкими людьми, да хоть с первым встречным поделитесь. Главное, не зацикливайтесь и не держите это в себе.

4. Не дайте себя запугать. Даже если в моменты его вспышек ревности вам становится страшно, не показывайте свою слабость. Если муж почувствует, что вы напуганы, он это воспримет как победу, еще больше ожесточится и усилит контроль. Поэтому, когда он нападает, смотрите ему прямо в глаза, глубоко дышите, чтобы сохранить спокойствие. И всегда помните, что в ваших силах изменить свою жизнь.

5. Не подстраивайтесь под мужа, не позволяйте собой манипулировать. Это бесполезно! Даже если вы будете святой, муж все равно найдет повод для ревности. Поэтому отстаивайте свои права. Не забывайте, что у вас могут быть собственные желания, планы, личная территория и время только на себя. Не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах!

6. Не вините себя. Женщина, которую муж изводит ревностью, зачастую считает, что с ней что-то не так, занимается самобичеванием, становится неуверенной в себе. Но вы тут ни при чем! Поэтому сконцентрируйтесь на своих достоинствах и вспомните наконец, что вы просто женщина, которая заслуживает быть счастливой.