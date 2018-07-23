На Иссык-Куле утонул мужчина, пытавшийся помочь девушке — тело ищут

БИШКЕК, 23 июл — Sputnik . На Иссык-Куле утонул заместитель юридической службы при иепархии Русской православной церкви в Кыргызстане Александр Стручалин, рассказали в представительстве РПЦ.

Мужчина с семьей и друзьями отдыхал на диком пляже в Джети-Огузском районе. Примерно в 12.00 он увидел, что у катающейся на скутере девушки заглох мотор и решил ей помочь.

"Девушка находилась примерно в 60 метрах от береговой линии. Александр поплыл ей на помощь, однако проплыв около половины пути, пропал из виду", — сказали в РПЦ.

В РЦП полагают, что у Стручалина в воде остановилось сердце.

Тело мужчины пока не удалось найти. Завтра 24 июля водолазы продолжат поиски.

У Стручалина остались жена и трое детей.