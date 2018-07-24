Камасутра для искушенных: правильные позы

Камасутра для искушенных: позы с наибольшей стимуляцией точки G

Как оказалось, правильная позиция — залог успеха! И не только в жизни, но и в постели. Большинство девушек могли бы подтвердить, что существуют особые позы, в которых они получают наивысшее удовольствие от секса. И боже благослови мужчин, которые о них знают…

Позы, которые вы с партнером занимаете во время секса, могут быть совершенно любыми, хоть на мостик становитесь, хоть вверх ногами. Однако самой чувствительной во влагалище является именно передняя стенка: на ней расположена зона G, поэтому положения, в которых она активно стимулируется, доставляют партнерше особое удовольствие. О позах, при которых эта зона получает наибольшее внимание, рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Для того чтобы стимулировать чувствительную зону G в позе «Наездница», которая знакома, наверное, каждому, женщине нужно немного отклониться назад. Чтобы не потерять равновесие, можно упереться ладонями в бедра партнера или попросить его согнуть ноги в коленях, чтобы поддерживать ими твою спину. Эта позиция не обеспечивает глубокого проникновения, зато позволяет выбирать его угол, чтобы стимулировать переднюю стенку именно так, как нравится вам. Партнеру эта позиция тоже придется по вкусу, ведь, откинувшись назад, вы откроете ему вид на свои самые интимные места — живот, грудь и клитор. Кстати, в этой позиции мужчина с легкостью может ласкать его самостоятельно.

Лежа на спине, подтяните согнутые в коленях ноги в груди. Весь секрет этой позиции в том, чтобы приподнять таз женщины так, чтобы мужчине было удобно совершать фрикции, а его член массировал переднюю стенку влагалища. Партнер может поддерживать вас за бедра, но если вы хотите, чтобы его руки были свободны, можно подложить под попу одну или несколько подушек. Для более сильных ощущений скрестите лодыжки, не разгибая ног, — это позволит влагалищу крепче обхватывать член партнера, а значит, вы оба будете чувствовать друг друга еще лучше.

Еще одна классическая позиция, которая хороша для стимуляции передней стенки влагалища. Все как водится: женщина становится на четвереньки либо опускается на грудь, прогибаясь в пояснице. В этом случае доминирующая роль принадлежит мужчине, но, даже не прикладывая особых усилий, он сможет достаточно активно стимулировать чувствительную зону. Плюс догги-стайл как позы в том, что она открывает перед мужчиной огромный простор для действий: он может гладить вашу спину, легонько шлепать по ягодицам или даже стимулировать чувствительную область вокруг анального отверстия, чтобы доставить вам еще больше удовольствия.

Эта позиция чем-то напоминает «Наездницу», только перенесенную в вертикальное положение. Женщине нужно обхватить талию мужчины своими бедрами и держаться за его шею, а мужчине — пребывать в хорошей физической форме, иначе неприятности могут настигнуть его спину и колени. Для того чтобы уменьшить нагрузку для партнера, можно найти крепкую опору в роли стены, в которую партнерша сможет упереться спиной. Интересно, что в этой позиции активные движения может осуществлять как мужчина, немного «подпрыгивая» на месте, так и женщина, совершая движения тазом. Нагрузку также можно снизить практически до нуля, если усадить партнершу на стол, главное, чтобы он идеально подходил по высоте, чтобы не приходилось вставать на цыпочки или подкручивать таз.

В этой позиции хорошо все: от жарких и тесных объятий до восхитительной стимуляции зоны G. Для того чтобы осуществить задуманное, мужчина должен лечь на спину, а женщина — лечь на него сверху, но спиной к нему. При этом их ноги должны быть согнуты в коленях, а стопы — находиться на поверхности, чтобы и партнер, и партнерша могли совершать движения. В этой позиции вы можете ласкать себя дополнительно, так как руки будут совершенно свободны, мужчине же нужно удерживать тебя на своей груди так, чтобы вы не потеряли равновесие.

Но самое главное — не забывайте о прелюдии.