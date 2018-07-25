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Джей Ло отметила свой 49-й день рождения на пляже и показала рельефный пресс
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Джей Ло отметила свой 49-й день рождения на пляже и показала рельефный пресс 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дженнифер Лопес отметила свой 49-й день рождения.
Поклонники не перестают удивляться стройности и молодости Дженнифер. 24 июля Лопес исполнилось 49 лет, но она с легкостью может дать фору любой молодой красотке, что в очередной раз она и продемонстрировала. Джей Ло решила провести свой день на пляже в кругу друзей и близких. Обязательным условием было соблюдение дресс-кода — бикини.
Певица и актриса не упустила возможности продемонстрировать свои идеальные формы и без стеснения позировала на камеру в черном микро-купальнике.
Алекс Родригес не только лично поздравил возлюбленную, но и посвятил ей трогательный пост в Instagram, где выложил несколько редких снимков с именинницей.
— признался в своих чувствах Алекс.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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