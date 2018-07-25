Джей Ло отметила свой 49-й день рождения на пляже и показала рельефный пресс

Поклонники не перестают удивляться стройности и молодости Дженнифер. 24 июля Лопес исполнилось 49 лет, но она с легкостью может дать фору любой молодой красотке, что в очередной раз она и продемонстрировала. Джей Ло решила провести свой день на пляже в кругу друзей и близких. Обязательным условием было соблюдение дресс-кода — бикини.

Певица и актриса не упустила возможности продемонстрировать свои идеальные формы и без стеснения позировала на камеру в черном микро-купальнике.

Алекс Родригес не только лично поздравил возлюбленную, но и посвятил ей трогательный пост в Instagram, где выложил несколько редких снимков с именинницей.

— признался в своих чувствах Алекс.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram