Как выйти замуж за богача

Богатый мужчина — как много в этом звуке для сердца девушки слилось. Лакомый кусочек и голубая мечта. С таким запросом решительные дамы приходят к психологу, сексологу, астрологу, экстрасенсу, тарологу. Но как в песне поётся «принцев мало и на всех не хватает». Трофей достаётся одной из ста. Остальные выходят замуж за мужчин попроще или не выходят совсем.

Чтобы найти хорошую жену, надо брать девушку со школьной скамьи — сказал телеведущий Дмитрий Дибров и вызвал шквал возмущённых комментариев в соцсетях.

«Надо брать мужа со школьной или студенческой скамьи» — перефразировала его фразу психолог, психоаналитик Людмила Полянова. Чтобы оказаться замужем за богатым, выходить нужно за перспективного.

unsplash.com — Девушка должна обладать хорошим интеллектуальным потенциалом, чтобы почувствовать потенциал роста парня. Успешного человека видно с детства: он энергичный, генерирует какие-то идеи. Жена подталкивает и способствует этому росту, — рассуждает психолог.

Психолог подчеркивает — то, что из любого лейтенанта можно вырастить генерала — это ошибка. У молодого человека должен быть изначально потенциал роста, иначе — стимулировать бесполезно.

Эксперты отмечают, чтобы помочь перспективному супругу выбиться в люди недостаточно просто быть красивой. Нужно самой быть яркой личностью, успешным работником и мудрым человеком.

Global Look Press/Jacqui Hensha

— Посмотрите, сейчас часто появляются подборки — богатые люди России и их жёны. У многих из них жёны их возраста. Никто из них без дела не сидит. Все они интересны для своих мужей. Это слияние людей, которые подпитывают друг друга. Эти женщины ориентируются на свой интеллект, не на внешнюю привлекательность, а на свой интеллект, — говорит психолог Людмила Полянова.

Что делать, если вы уже не на школьной и даже не на студенческой? Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Для этого — нужно самой стать принцессой, если не самой красивой, то самой умной или обаятельной.

Как рассказал клинический психолог, телесный терапевт Валентин Денисов-Мельников, чтобы стать супругой состоятельного мужчины, важно осознать свои конкурентные преимущества и максимально их демонстрировать. Надо, чтобы потенциальный муж увидел в вас то, что не находит в других.

Universal Studios

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

— Это может быть потрясающая красота, невероятное обаяние, зашкаливающая сексуальность, нереальная милота, потрясающее умение общаться, — перечисляет психолог.

Валентин Денисов-Мельников вывел общее правило — чтобы мужчина (с любым достатком) позвал женщину замуж, ему должно быть с ней лучше, чем без неё.

Лайф-коуч, психолог, специалист по эффективному построению отношений, ведущая женских тренингов Надежда Римская спорит с коллегой — можно не быть, а казаться. Женщина может создать искусственную себя и умело «разыгрывать спектакль» перед потенциальным избранником.

Universal Studios

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

— Первый момент — сдержанная эмоциональность. Богатые мужчины ценят стрессоустойчивых женщин. Открытые простушки богатых не привлекают. Другой момент — значимость в социуме, если её нет, можно также создать видимость, — сказала психолог.

Ещё важный момент, озвученный психологом — высокая самооценка женщины. Идеально, если она будет выше, чем у самого мужчины. Королевское достоинство действует лучше, чем ослепительная красота.