10 признаков того, что к вам потеряли интерес

Проницательность — одна из тех черт, которая нужна для построения долгих и гармоничных отношений. Но как быть, если ритм жизни настолько быстр, что вы не успеваете наблюдать даже за собственным партнером? Запомните 10 признаков того, что к вам потеряли интерес, и проверьте, насколько они актуальны для ваших отношений. Словом, будьте бдительны.

Перед вами оправдываются

Раньше вы были не разлей вода, а свободное время проводили только вместе. Сейчас же у партнера слишком много работы, обострение вегетососудистой дистонии, срочные встречи с друзьями и соратниками по стартапу. Если событий, которые отдаляют ваши встречи или совместные вечера за ужином, становится неприлично много, задумайтесь. Слишком большое количество оправданий и гладких объяснений, почему вы не сможете провести время вместе, — признак того, что интерес к вам уходит, как песок сквозь пальцы.

Вам не задают вопросов

В начале отношений к вам проявляют неподдельный интерес. Партнера интересует все: ваше детство, планы на будущее, любимые цвета, туристические приключения, информация о родителях, предпочтения. Вас слушают с придыханием. Но спустя время вы уличаете вторую половину в невнимательности, наблюдаете рассеянный взгляд и копошение в телефоне. Партнер забывает, о чем вы рассказывали пять минут назад, и не докапывается до деталей вашей жизни. Это тревожный знак, будьте начеку.

Он перестает светиться, а она следить за собой

Если мужчина рад видеть свою девушку — отношения на пике. Да, вот так просто. Искренняя, неподдельная положительная эмоция от того, что она рядом. А вот девушка может выразить интерес иначе: она не только светится, но и отлично выглядит. Ей хочется радовать любимого и быть безупречной (что не обязательно предполагает макияж и каблуки — это лишь стереотип). Если же оба партнера сникли и не испытывают радости от общения друг с другом, пора что-то менять.

Вам не отвечают

Не отвечают на СМС и звонки. Отписываются сухими фразами, игнорируют просьбы, не выдают реакции на ваши шуточки или забавные замечания. Такой игнор можно списать на сложности на работе или плохое настроение только в случае, если симптом наблюдался 1-2 дня. Если молчание входит в привычку, ваши отношения находятся на грани жизни и смерти.

С вами намеренно ссорятся

Ссора — это риск расставания, и если ваш партнер рискует по крупному и ежедневно, стоит насторожиться. Как правило, провокации связаны с подсознательным желанием уйти, но при этом не выглядеть инициатором разрыва. Иногда ссора может быть свидетельством того, что партнеру, напротив, не хватает вашего внимания. Найдите истинные причины разногласий и действуйте.

Все инициативы — ваши

Все совместные пикники, путешествия и прогулки основаны на ваших собственных идеях. Партнер подхватывает инициативу, но сам никогда не позаботится о том, чтобы сделать вечер необычным или просто приятным. Чем больше к вам испытывают любви, тем больше вызывают эмоций. Если вы живете по принципу: «крикну, а в ответ тишина», тем хуже. Дальше будет еще сложнее.

Вы не переходите на новый этап

Партнер не поддерживает любые инициативы, связанные с развитием отношений? Не видит ваше будущее? Не мечтает о доме, ребенке, кошке, совместном переезде в другую страну? Не обязательно жить по тому плану, который диктует общество, но стагнация в отношениях — верный признак того, что вы оба перестаете быть центрами вашей семейной вселенной.

У вас нет секса

Отношения включают много составляющих, и секс — одна из них. Очень важная. Секс отличает пару от закадычных друзей, которые тоже могут жить вместе, оплачивать коммунальные счета, ужинать в ресторанах и говорить часами. Если секс пропал и стал формальностью, задумайтесь. Пока не поздно.

У вас есть только секс

Да, он такой же как и на заре ваших встреч, но вот уважение, интерес, совместный досуг и желание проводить отпуск вместе улетучились. Это обратная сторона медали и не самый лучший вариант. Таким отношениям настанет конец, или они перерастут в регулярные встречи на несколько часов.

Так говорит ваша интуиция

Возможно, вы решили изучить предыдущие пункты, поскольку интуиция давно трубит о том, что отношения зашли в тупик. Вы просто чувствуете, что любовь прошла? Основная ошибка в этом случае — прокрутка в мыслях тех событий, от которых и след простыл. Они дают вам положительные эмоции и формируют иллюзию того, что все по-прежнему. Взгляните в глаза фактам и послушайте себя. Ответ вы уже знаете. При этом отчаиваться тоже не следует. Есть такие отношения, которые можно вернуть. Все в ваших руках.