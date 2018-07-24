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Более тысячи пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок
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Более тысячи пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Московские пары сыграют более тысячи свадеб 18 августа. Эта дата — день трех восьмерок — стала самой популярной в этом году.
— Цифра олицетворяет гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью, — поделилась Ирина Муравьева, начальник Управления Органов записи актов гражданского состояния города.
На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что запись на регистрацию брака на это число уже закрыта.
Отметим, что в этом году красивую дату для свадьбы выбрали больше москвичей, чем в прошлом году на день трех семерок — 7 июля.
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