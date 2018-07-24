Более тысячи пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок

Московские пары сыграют более тысячи свадеб 18 августа. Эта дата — день трех восьмерок — стала самой популярной в этом году.

— Цифра олицетворяет гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью, — поделилась Ирина Муравьева , начальник Управления Органов записи актов гражданского состояния города.

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что запись на регистрацию брака на это число уже закрыта.

Отметим, что в этом году красивую дату для свадьбы выбрали больше москвичей, чем в прошлом году на день трех семерок — 7 июля.