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Исследование доказало, что мужчины не отличают женский оргазм
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Исследование доказало, что мужчины не отличают женский оргазм 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Тот факт, что женщины симулируют оргазмы, нам и так давно известен, но что действительно может удивить — тот факт, что мужчины и не обращают на это внимание. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Sexual Medicine, ученые из университета Бригама Янга обнаружили, что 43% мужчин не понимают, когда их жены достигают оргазма.
Мужчины испытывают оргазм в 87% случаев полового акта, для женщин этот показатель был равен 49%. Однако 25% мужчин считали, что их жены получали оргазм чаще, чем оказалось на самом деле.
По словам сексотерапевта Кейт Мойл, ситуация все же не безнадежна: сейчас все больше женщин заботятся о своем удовольствии и стремятся достичь оргазма. Новое исследование также показало, что 17% мужей недооценивают удовольствие своих жен. Мойль считает, что отчасти это связано с отсутствием образования — мы не изучаем женское удовольствие. Порнография показывает оргазм как выкрики и стоны, но очевидно, что у каждой женщины удовольствие может проявляться по-своему. Для решения этой проблемы Кейт посоветовала участникам исследования больше обсуждать происходящее между ними:
Лучшее время, чтобы поговорить о сексе — это когда вы не занимаетесь сексом. Подходите к разговору не с критикой. Говорите: «Я бы хотела, чтобы мы пытались попробовать по-другому», а не: «Когда мы занимаемся сексом, ты этого не делаешь». Это будет очень полезно для вас обоих и для ваших отношений.
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Женский форум
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