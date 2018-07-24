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Браки, заключенные в красивые даты, недолговечны
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Астролог: Браки, заключенные в красивые даты, недолговечны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Традиционно красивые даты привлекают молодоженов: с одной стороны надежда на то, что символизм (хоть зачастую и непонятный супругам) сможет укрепить брак, с другой — мужу будет тяжелее забыть о годовщине. Кроме того, в сети можно найти массу советов нумерологов по вопросу назначения свадьбы.
В этом году рекордное число заявлений москвичи подали на 18 августа — магия «трех восьмерок». При этом интересно, что в прошлом году выбирали 7 июля.
Числа числами, а брак по большей части зависит от супругов, а не от внешних сил или магических дат. Астролог и маг Павсекакий Богданов привел печальную статистику — порядка 60 процентов браков, заключенных 8 августа 2008 года, уже распались.
— Это делается для красивой цифры, а не ради семьи, — утверждает Богданов. — Для многих это даже неосознанный выбор, а просто погоня за числом.
Некоторые нумерологи уверяют — восьмерка — это бесконечность, подумаешь, перевернутая, а значит брак, заключенный в день сразу трех восьмерок, будет длиться втройне бесконечно.
Иногда свадьбу назначают в праздник. Казалось бы, как нельзя лучше для этого подходит День святого Валентина. Актриса Сальма Хайек и французский миллиардер Франсуа Анри Пино поженились 14 февраля 2009 года и, несмотря на некоторые перерывы в отношениях, до сих пор вместе. В тот же день того же года свадьбу сыграли модель Адриана Лима и баскетболист Марк Ярич, однако их брак продлился лишь пять лет.
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