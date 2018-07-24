Астролог: Браки, заключенные в красивые даты, недолговечны

Традиционно красивые даты привлекают молодоженов: с одной стороны надежда на то, что символизм (хоть зачастую и непонятный супругам) сможет укрепить брак, с другой — мужу будет тяжелее забыть о годовщине. Кроме того, в сети можно найти массу советов нумерологов по вопросу назначения свадьбы.

В этом году рекордное число заявлений москвичи подали на 18 августа — магия «трех восьмерок». При этом интересно, что в прошлом году выбирали 7 июля.

Числа числами, а брак по большей части зависит от супругов, а не от внешних сил или магических дат. Астролог и маг Павсекакий Богданов привел печальную статистику — порядка 60 процентов браков, заключенных 8 августа 2008 года, уже распались.

— Это делается для красивой цифры, а не ради семьи, — утверждает Богданов. — Для многих это даже неосознанный выбор, а просто погоня за числом.

Некоторые нумерологи уверяют — восьмерка — это бесконечность, подумаешь, перевернутая, а значит брак, заключенный в день сразу трех восьмерок, будет длиться втройне бесконечно.