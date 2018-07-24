Как костромичи делают предложение любимым?

Лето в нашей стране является самым популярным сезоном для проведения свадеб. Но что приводит к заключению брака, и как делают предложения мужчины своим любимым, выяснила «Костромская Народная газета».

Иногда еще имеет место сватовство по традициям. Все мы знаем, что новое — это хорошо забытое старое, и мода на старину постоянно возвращается даже в таком контексте.

Некоторые женихи, как и раньше, перед свадьбой идут свататься к родителям своей дамы сердца. Кстати, в старину сватались всегда после захода солнца, чтобы избежать сглаза. А самыми удачными днями считались 3,5,7 и 9 числа.

Жених на сватовство приходил не только с подарками для будущей супруги, но и для тещи. Невесте, как и положено, преподносили кольцо, которое при получении согласия оказывалось на безымянном пальце.

Еще одним способом сделать предложение является кольцо в бокале. Да, прямо как в американских фильмах о любви. Только помните, что это в кино все красиво и слаженно, а в реальности случаются нешуточные неприятности.

Что за дурацкая традиция? Ну неужели нельзя по-человечески просто одеть его на палец? — негодует костромичка, которая чуть не подавилась заветным колечком при таком варианте предложения руки и сердца.

Бывают случаи, когда девушки сами устраивают свою судьбу, не дожидаясь особого приглашения в ЗАГС от кавалеров. Одна из наших землячек сделала предложение молодому человеку после первой же ночи, проведенной вместе. Тогда ей было 17 лет.

Слава как стоял, прислонившись к стене, так тихонечко и сполз по этой стенке. Сидит, как мешком пыльным ударили. А я ему и заявляю: «А ты как думал? Переспал — женись!» — смеется женщина.

Свадьба удалась, а вот слаженная семейная жизнь — нет. Так что подобный способ построить «корабль любви» нельзя назвать самым удачным.

Конечно, в каждом случае есть свои исключения. Например, на мужчину могут подействовать доводы, что женщине очень хочется детей и крепкую семью. Главное — все грамотно обосновать. Объяснить, что нет желания тратить время на развлечения и непостоянство. Уж если вместе, так вместе, и нечего растягивать резину и ждать по 5-6 лет.

Если подводить итог, то чаще всего предложение руки и сердца со стороны костромичей выглядит как букет роз, кольцо и преклоненное колено. Прекрасный и трогательный момент, за который мужчина становится объектом обожания и уважения. Но не всегда девушки дают согласие. Некоторые костромички в этот самый момент понимали, что не готовы идти дальше, или любовь не настолько сильна. А другим кажется, что мужчина делает одолжение, и брак не является для них искренне желанным.