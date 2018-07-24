«Приятно видеть вас с мужчиной»: публика уверена, что у Алики Смеховой молодой возлюбленный

Известная актриса Алика Смехова воспитывает двоих сыновей — 18-летнего Артема и 10-летнего Макара. А вот о сердечных делах красавицы мало что известно. Поклонники Алики мечтают разузнать хоть что-то о личной жизни своего кумира, поэтому снимок актрисы в объятиях мужчины был воспринят ими с повышенным интересом.

50-летняя Смехова очень редко становится объектом колкостей со стороны недоброжелателей, видимо, их у нее просто нет. Справедливости ради, к внешности женщины очень трудно придраться, поскольку очевидно — она находится в прекрасной форме и тщательно ухаживает за собой, да и в скандальных историях она не замечена. А поклонники относятся к ней весьма доброжелательно, их огорчает только то, что у актрисы нет рядом надежного спутника жизни. «Никогда не поздно перейти на новый уровень сознания, Жизни, осмысленности, карьеры, мышления и так далее, а на какой новый уровень хотели бы перейти вы? И готовы ли вы к этому?!» — обратилась к своим поклонникам Алика, опубликовав снимок в компании молодого мужчины, стоящего спиной к камере и одетого в футболку с многозначительной надписью.

Увидев это фото, поклонники могли думать только об одном — неужели актриса решила приоткрыть завесу тайны и сделать свою личную жизнь достоянием общественности, представив, пусть даже таким нестандартным способом, своего возлюбленного. «А он, новый уровень, очень даже ничего» «Неплохой уровень…надеюсь, достоин вас, неповторимая Алика» «А можно лицо уровня просмотреть? молодец, так и нужно жить! Ни кого не слушать, жить сердцем и гормонами» «Помоложе нашла. Сильные объятия мужчины и красивая женщина -будьте счастливы» «Как приятно видеть вас с мужчиной» Действительно ли Алику Смехову связывают романтические отношения с этим мужчиной — неизвестно. Сама она предпочла промолчать в ответ на предположения своих фанатов.

50-летняя Алика Смехова поражает общественность своей точеной фигурой и фантастической физической формой. А в последнее время, считают поклонники, она и вовсе похорошела. При этом актриса смело выставляет на всеобщее обозрение фотографии в бикини, собирая массу приятных отзывов.