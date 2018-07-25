7 причин, почему вы не получаете оргазм (нет, вы не фригидны — это вообще миф!)

На самом деле, как считает наша секс-колумнист Мария Богданчикова, причин миллион. Лишь 30% женщин стабильно «кончают» — остальные только учатся. И если вы нервничаете из-за отсутствия оргазмов, не ругайте себя, потому что секс без оргазма — это нормально, расслабьтесь.

Почему не получается достичь развязки? Я знаю, как минимум, 7 причин отсутствия оргазма.

Первая причина. Вас всё бесит! Стресс — опасный враг ваших драгоценных оргазмов. Поссорились с мужчиной, и гложет обида — пока не решите проблему, наслаждение не получите.

Причина вторая. Во время секса вы думаете обо всем, кроме секса. Вспомните, сколько диких мыслей посещает вашу голову, пока мужчина старается? «Почему зарплату задерживают, не пора ли валить?», «Сейчас ребенок забежит без стука», «Черт, кто ж посуду помоет на ночь?», «Я опять без эпиляции, подумает, что я за собой не слежу», «Ну когда же я похудею?». Ворох проблем никогда не даст сбыться оргазмам, пока вы не вернетесь в постель к ощущениям. Будьте здесь и сейчас! Фиксируйте все, что чувствуете в данный момент. Он сжимает мою попу — приятно. Он облизывает мои губы — я ощущаю холодок и его шершавый язык. Отмечайте мельчайшие изменения в теле, как следователь. И не пускайте другие мысли в спальню.

Причина третья. Вы забыли надеть носки! Шутка. Хотя британские ученые уверяют: стоит надеть носочки в постель, и всё сложится. Пока вы хихикаете, я объясню, что они имели в виду. Любой дискомфорт тормозит возбуждение. Дискомфорт — это громкий шум на улице, это страх, что вас застукают, это неприятные ощущения от отсутствия смазки. Внимание переключается на раздражитель и — привет! — удовольствие ускользает. Разберитесь, что лично вас отвлекает от секса, и устраните проблему. Закройте комнату на ключ, купите смазку, ну или наденьте носки, если мерзлячка. Только учтите, что если испытывать оргазмы у вас вообще не получалось, то чуда не случится ни в носочках, ни без.

Причина четвертая. Вы забыли про прелюдию. Секс — это не только проникновение, а половой член — не волшебная палочка для оргазма. Оральные игры, массаж груди, облизывание стоп и ласки пальцами — важнейшая часть возбуждения. Попробуйте эксперимент. Договоритесь с мужчиной, чтобы во время секса он не входил в вас, пока вы сами об этом не попросите. Пусть он доведет вас до исступления ласками прежде, чем приступить к пенетрации. Даже если на это потребуется час. Вы почувствуете сильную разницу от секса с прелюдией и без, уверяю!

Причина пятая. Вы предвкушаете, что опять не получите оргазм — вы программируете себя. Хотите стонать до помрачения? Просто расслабьтесь. Лишь тогда ваш мозг подаст сигнал о сексуальном желании в половые органы. Оргазмы женщины — в голове. Читаем нейробиолога Эмили Нагоски «Как хочет женщина» — это библия женской сексуальности. Она поможет создать правильный контекст для секса — как в голове, так и на физическом уровне.

Причина шестая. Вы не хотите секс в данный момент. Но почему тогда им занимаетесь? Боитесь обидеть партнера или, может, стойко следуете предписанию исполнять супружеский долг, чтобы не разрушить семью? Запомните: вы никогда не получите оргазм, если не испытываете возбуждение и через «не хочу» соглашаетесь на половой акт. Чтобы кайфануть, нужно по‑настоящему захотеть своего мужчину!

Причина седьмая. Вы перекладываете ответственность за свой оргазм на партнера. Среди женщин есть убеждение, что мужчина — это тот, кто обязан дарить эйфорию, иначе он нестарательный. Послушайте, это давление! Да, партнер может раскрыть женщину, но только в той степени, в которой она сама позволяете себе открыться. Чтобы вам иметь обалденные, сочные оргазмы, даже мужчина не нужен! У вас все для этого есть. (Если нет, то присмотрите пару симпатичных игрушек в секс-шопе — там есть такие зайки!) Фригидность — это миф, 99% женщин способны оргазмировать. Пробудите свое тело, трогайте, изучайте эрогенные точки — расслабьтесь и любите себя с радостью.

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