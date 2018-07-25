Участник «Дома-2» вывалил свою «сосиску» на общей кухне

Звезды телестройки Марго Овсянникова и Артем Сорока перестали скрывать свои отношения. По словам девушки, они уже занимались сексом.

Молодые люди пытаются построить отношения. Вечером 24 июля в ночном клубе участники реалити-шоу слились в страстном поцелуе в порыве танца. Ребята уже успели заселиться в комнату.

Марго вовсе не смущает, что у возлюбленного есть странность. Дело в том, что парень очень любит оголяться перед публикой. «Честно, мне все равно. Ну и что, он уже ходил, все его видели. Что такого, если он еще раз сходит голышом?», — цитирует девушку Dom2Life.ru.

Продемонстрировал свои «прелести» Сорока и после первого секса с Овсянниковой. Он оповестил о произошедшем соитии всех коллег по телестройке. По словам Марго, Артем выбежал голым на общую кухню. «Закричал: „Я поволшебничал!“, только другими словами — чуть грубее. Я посмеялась. Все равно бы все узнали, а так он ходил счастливым», — поделилась участница «Дома-2».