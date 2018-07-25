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Участник «Дома-2» вывалил свою «сосиску» на общей кухне
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Участник «Дома-2» вывалил свою «сосиску» на общей кухне 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Звезды телестройки Марго Овсянникова и Артем Сорока перестали скрывать свои отношения. По словам девушки, они уже занимались сексом.
Молодые люди пытаются построить отношения. Вечером 24 июля в ночном клубе участники реалити-шоу слились в страстном поцелуе в порыве танца. Ребята уже успели заселиться в комнату.
Марго вовсе не смущает, что у возлюбленного есть странность. Дело в том, что парень очень любит оголяться перед публикой. «Честно, мне все равно. Ну и что, он уже ходил, все его видели. Что такого, если он еще раз сходит голышом?», — цитирует девушку Dom2Life.ru.
Продемонстрировал свои «прелести» Сорока и после первого секса с Овсянниковой. Он оповестил о произошедшем соитии всех коллег по телестройке. По словам Марго, Артем выбежал голым на общую кухню. «Закричал: „Я поволшебничал!“, только другими словами — чуть грубее. Я посмеялась. Все равно бы все узнали, а так он ходил счастливым», — поделилась участница «Дома-2».
Овсянникова также рассказала, что Сорока очень порадовал ее в постели. Марго не ожидала от Артема, что он может быть настолько хорошим любовником. Напомним, ранее парень ухаживал сначала за ведущей проекта Ольгой Орловой, а затем уделял внимание Ире Пинчук.
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