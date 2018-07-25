Англичанки пожаловались в полицию на бойфренда без пениса

Две женщины обратились с заявлениями в полицию после того, как узнали, что парень, с которыми они длительное время состояли в отношениях, обманывал их и занимался сексом не имея пениса. Правоохранители приняли жалобы и поместили его в картотеку «сексуально неблагонадежных людей». Подробности инцидента рассказал The Daily Mail.

35-летний Карлос Делакруз в течение нескольких лет сожительствовал с двумя женщинами.

С первой подружкой он состоял в отношениях в период с мая 2013 года по январь 2016 года. За это время он десятки раз вступал с ней в половую связь и ничего, кроме сильной боли от полового акта, не смущало его избранницу. Разве что ей могло показаться странным его желание постоянно гасить свет и запрет трогать «пенис» во время секса.

Уже после расставания женщина узнала «грязную тайну» Делакруза. Она выяснила, что на самом деле у мужчины нет пениса и все это время он пользовался помощью огромного фаллоимитатора. «Потерпевшая» решила позвонить в полицию, чтобы сообщить о том, что ее обманывали такое долгое время.

В августе 2016 года у Делакруза начались вторые отношения с другой женщиной, и после двух месяцев знакомства они съехались. Отношения закончились в мае 2017 года из-за «финансовых разногласий», возникших у пары. Вскоре и вторая подружка узнала об отсутствии «мужского достоинства» у ее бойфренда и также сообщила об этом правоохранителям.

После поступления второго обращения полицейские вызвали Делакруза в участок. Врачи осмотрели его и установили, что у него действительно отсутствует пенис. После этого его поместили в реестр «сексуально неблагонадежных» людей.