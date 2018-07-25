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«Вы не хранительницы очага». Жена Джигана «прошлась» по незамужним женщинам
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«Вы не хранительницы очага». Жена Джигана «прошлась» по незамужним женщинам 

360tv.ru 4 часа назад
Звезда Instagram и жена исполнителя Джигана Оксана Самойлова посвятила целый пост воспитанию «женственности, мягкости и чувственности» своих подписчиц, а их у модели без малого семь миллионов. Она указала на то, что незамужние женщины не могут быть хранительницами очага.
По мнению Самойловой, незамужние девушки априори не могут быть «женщинами — хранительницами очага».
«Они целеустремленные, веселые, красивые, зарабатывают сами и т. д. Но они не чувствуют своего женского начала: мягкость, чуткость, умение создавать уют вокруг себя, умение быть за мужчиной», — написала Оксана.
Модель не скрывает, раньше и сама была такой, но муж в прямом смысле заставил ее изменить свой взгляд на супружескую жизнь. «Даже помню, сходила куда-то вопреки его решению. Потом был скандал до луны и обратно. И тут я поняла: нахрен мне это надо?» — отметила девушка.
Звезда призналась, что уже давно никуда не выходит без Джигана, даже на встречу с подругами. И призывает всех женщин «не выделываться и покориться». Ее позицию разделили далеко не все подписчицы. Некоторые нашли странным то, что девушка ни с кем не хочет общаться кроме мужа и посоветовали ей обратиться к психологу.
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Женский форум
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