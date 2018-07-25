Нужно ли быть полностью откровенной со своим мужчиной

Алена Котович, колумнист, блогер

Одна знакомая психолог мне как-то сказала, что откровенной до конца можно быть только с тем, в ком полностью уверен. А следовательно, ни с кем, ну, может быть, кроме мамы, и то не всегда. Что же касается мужчин, то в них, как показывает практика, никогда нельзя быть уверенными на сто процентов, даже если у вас семеро совместных детей по лавкам скачет.

Вся информация, сказанная вами в порыве доверительных чувств или по просьбе мужчины, может быть использована против вас. Подумайте об этом, прежде чем рассказывать ему о своих бывших, делиться мыслями о его маме или откровенничать о сумме, потраченной на какую-либо приятность для себя.

Некоторые могут возразить и заверить, что они со своим мужем единое целое. И где, если не у себя дома, можно еще поплакаться в мужское плечо? Ведь мужчина для того и нужен, чтобы защищать, понимать и поддерживать. Кидайте в меня тапочки, но это миф…

Никакого единого целого нет, есть четкая грань, что мужчина должен знать, а что нет, выражение «женщина-загадка» все же не зря придумали. У меня есть множество примеров, когда женщина, как «прочитанная книга», становилась мужчине неинтересна, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде измен и разводов.

Ведь какие сокровенные тайны обычно женщины рассказывают своим мужьям?

Одна моя знакомая долго не отвечала на вопросы мужа о своем бывшем и почему они развелись. Но потом сдалась и рассказала ему даже больше, чем он мог стойко воспринять: что бывший гулял, а потом она в отместку сама сходила налево, после чего они и решили развестись. Как думаете, мужчине нужна была эта информация?

А еще одна моя подруга родила и поправилась, что в принципе нормально, и муж этого не замечал. Но она каждый день выносила ему мозг своим нытьем о том, что ее фигура стала слоноподобна, целлюлит растет и она из-за этого чувствует себя ущербно. Думаете, он ее поддержал и сказал, что она по-прежнему красавица? Сначала да, но потом прислушался к ней, увидел все изменения, о которых та говорит, и стал вздыхать: «Пора худеть, дорогая».

Непредсказуемость — вот главное наше оружие в длительных отношениях. Ведь недаром говорят, что загадку настоящей женщины мужчина не сможет разгадать и для его же блага лучше и не разгадывать…

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