Муж устроил жене проверку на верность — это видео удивит каждого

Молодой муж решил написать жене записку, в которой говорится, что они расстаются, и спрятался под кроватью в ожидании ее реакции

Это видео было снято в Кыргызстане и опубликовано два года назад. На видео показан мужчина, по выражению лица которого можно понять, что он находится в глубоких раздумьях. И раздумья эти об одном — своей жене.

Ревнивая грузинка следит за мужем на свадьбе — смешное видео

Он хочет проверить ее на верность и узнать, не скрывает ли она что-то, и придумывает самый простой способ. Муж пишет ей записку, в которой сказано: «Я ухожу от тебя, не могу больше жить с тобой» — и оставляет ее на столе в комнате. Сам же он прячется под кровать.

Когда жена заходит в их комнату, она смотрится в зеркало и замечает непонятный листок бумажки. Она берет его в руки и читает. После этого она ищет ручку и что-то пишет на этой записке сама.

Через мгновение жена берет в руки телефон и начинает кому-то набирать. «Алло, дорогой? Представляешь, мой муж сам от меня ушел. Не понимаю, зачем я вышла за него замуж. Теперь все позади. Я ждала только тебя. Через несколько минут приеду», — прозвучало из ее уст, после чего она переоделась и вышла из дома.

Расстроенный муж чуть ли не со слезами на глазах вылезает из-под кровати и садится на полу, не понимая, как такое могло произойти. Он берет в руки свою же записку, открывает ее и видит новую надпись: «Глупый, я вышла за хлебом в магазин. Твои ноги торчат из-под кровати».

Папа снял на видео своих недоношенных близняшек — смотрите, какими они выросли

Молодой муж сразу же расплывается в улыбке и смеется — бояться нечего.