Ласки, которые мы ненавидим: 7 женщин рассказали, какие ласки их раздражают

В сексе тоже существует «стандартный набор» — сценарий, написанный когда-то кем-то специально для мужчин. Он чем-то напоминает подарочный пакет с гелями для душа, перевязанный шуршащим розовым бантом. Когда не знаешь, что делать — делай это. Но далеко не всем женщинам по душе эти ласки, о чем они сами честно рассказали.

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Уши Для некоторых уши — одна из самых чувствительных эрогенных зон на теле, но чувствительность может обернуться и против тебя.

«Ненавижу, когда целуют уши: ни мочку, ни раковину. Мне от этого щекотно, а я очень боюсь щекотки: хочется лягаться, прижимать ухо к плечу и сразу спрятать голову в песок. Самое забавное, что у меня до этого был любовник, который просто с ума сходил, когда его целуют в ухо. И он был убежден, что такая ласка просто не может не нравиться, так что каждый раз пытался со мной проделать то же». Марина, 31 год.

Кунилингус

Оральный секс — это чрезвычайно интимный опыт, и далеко не всем женщинам комфортно допускать своего партнера к самым чувствительным местам своего тела. Иногда дело в закрепощенности. В таких случаях женщина просто не может расслабиться и «отпустить» ситуацию, сосредоточиться на своих чувствах. Но бывает и такое, что просто прикосновение губ и языка к клитору или вульве физически не доставляет приятных ощущений.

«Я терпеть не могу долгие ласки и кунилингус. Мне нравится, когда побыстрее переходят к делу, если слишком долго «тянут», мне становится скучно». Настя, 34 года.

«Я не знаю, кто сказал мужчинам, что кунилингус — это «маст» любого секса. Да, это круто, что они, наконец, перестали повторять, что оральные ласки — это не «по-пацански», но почему никто не спрашивает, нравятся ли тебе они или нет. Мне неприятно, когда туда попадает слюна — вообще не особенно люблю обмена телесными жидкостями. Я не могу завестись, когда не слышу голоса партнера, и тем более не могу — когда его лицо у меня между ног. И ведь каждый новый любовник мне говорит: «У тебя просто нормального не было!» и бросается доказывать, что у него-то — черный пояс по кунилингусу, и сейчас он за него заткнет всех предыдущих неудачников. В общем, я обеими руками «за» то, чтобы мужчины доставляли своим любовницам оральные радости, но только не мне». Алена, 29 лет.

Грудь

«Почти всегда мне неприятны ласки груди. А у мужчин это в инструкции по женщинам, наверное, написано! Перед месячными соски становятся такими чувствительными, что мне больно даже прикосновение ткани к коже, не то, что губ или рук. А когда соски слегка покусывают, у меня аж слезы из глаз!» Татьяна, 30 лет Клитор

«Мне не нравится, когда трогают пальцами клитор — я возбуждаюсь быстро, а когда чужие пальцы гладят клитор, мне становится в прямом смысле слова больно». Юля, 41 год Клитор — чрезвычайно нежный орган, и прямо воздействие на него часто оказывается болезненным, особенно если мужчина не рассчитывает силу нажатия. Чувствительность клитора у женщин отличается. Одним требуются интенсивные ласки, чтобы почувствовать удовольствие, другим же достаточно легкого прикосновения.

Шея «Только не поцелуи в шею! Щекотка убивает мое либидо на раз, мне совершенно не хочется продолжать. Причем щекотно мне может стать, даже если кто-то просто дышит в шею. В общем, воротниковую зону лучше вообще не трогать». Эльвира, 30 лет.

Волосы

«У меня был любовник, который любил небольшую дозу агрессии в сексе. Все было по обоюдному желанию, мне тоже нравится «пожестче», но есть одно «но». Волосы. Я ненавижу, когда меня тянут или дергают за волосы, потому что это напоминает мне, как мама расчесывала меня в детстве, и процесс этот для меня был как пытка. Один-единственный раз, когда мой любовник попытался откинуть мне голову назад, потянув за волосы, я прикрикнула и сказала, чтобы никогда больше так не делал. Он внял. Но теперь я каждый раз предупреждаю мужчин, что можно многое, но волосы — запретная зона». Аня, 27 лет.

Как видишь, мы все устроены по‑разному и то, от чего в восторге одна, может совершенно не понравится другой.

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