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Почему влюбленным полезно спать в обнимку
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Почему влюбленным полезно спать в обнимку 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Американские ученые провели исследования, направленные на изучение влияния сна в обнимку с другим человеком, и доказали, что это чрезвычайно благоприятно сказывается на состоянии организма.
Результаты эксперимента были опубликованы в ежедневной американской газете The Wall Street Journal. Медики доказали, что в период сна с любимым человеком в организме добровольцев ощутимо падал уровень гормона стресса.
Кроме того, из-за повышения гормона любви люди чувствуют себя гораздо лучше и приятно пробуждаются после сна. Фактически, сон в обнимку с возлюбленным способен выступать эффективным средством в борьбе со стрессовым состоянием.
Согласно результатам проведенного среди женщин опросу, они реже страдают бессонницей, если спят вместе со второй половинкой. В частности, они отметили, что не так часто пробуждаются по ночам, если рядом есть их любимый человек.
Ученые продолжили свои исследования, сумев найти очевидные доказательства того, что лучше всех спят те пары, которые не обременяют свое тело одеждой.
Специалисты в интимных отношениях убеждены, что таким образом пары имеют возможности сблизиться и укрепить отношения. Эксперты организовали опрос среди тысячи жителей Великобритании, состоящих в постоянных отношениях. Выяснилось, что более 57% из тех, кто спит голышом, в итоге оказывались довольны своим союзом. Среди тех, кто спит в нижнем белье и пижамах, этот показатель равен 48%.
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Женский форум
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