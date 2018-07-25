«Они безумно влюблены в друг друга и счастливы»: инсайдер рассказал о тайной помолвке Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

В Сети обсуждают помолвку 20-летней Кайли Дженнер и ее жениха рэпер Трэвиса Скотта

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не афишируют свои отношения. Мало кто знает, что происходит у пары на самом деле. Однако, в СМИ попала информация, что пара тайно обручилась.

Приближенный к звездам источник рассказал HollywoodLife:

В конце инсайдер добавил, что личное пространство очень важно для Трэвиса, поэтому он не собирается делиться радостным событием с прессой. Сами возлюбленные никак не комментируют происходящее.

Кто знает, что еще скрывает Дженнер и Скотт. Будем надеяться, что пара скоро раскроет все карты!

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Фото:Instagram