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Задай жару в самую жару! 7 лайфхаков для незабываемого летнего секса
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Задай жару в самую жару! 7 лайфхаков для незабываемого летнего секса 

Карельские вести 2 часа назад
Солнце, лето, а может, и пляж с морем — отличное время, согласись! И с либидо все в порядке, в том числе благодаря выработке витамина D и серотонина, которые способствуют появлению желания. В общем, дело за малым: заняться сексом, да так, чтобы запомнить его надолго! Вот несколько рекомендаций специалистов об интиме в летний период.
18+
1. Включи воображение
Представь, что вы занимаетесь сексом на борту шикарной яхты посреди океана, прочувствуй эту сцену. Или любую другую, если, например, боишься морской болезни.
2. Охладись
Любимую секс-игрушку из стали или стекла можно положить на 10 минут в холодильник, чтобы получить совершенно новые ощущения.
3. Не вытирайся
После душа можно не брать полотенце. Пройди в спальню в мокрой майке и покажи партнеру, на что ты способна!
4. Ходи по дому в одном белье
И при этом делай какие-нибудь домашние дела. Надолго его терпения не хватит!
5. Попроси сделать тебе массаж
Не забудь взять массажное масло. Когда расслабишься, можешь порадовать массажем и его.
6. Отметь 31 июля день оргазма
Этот праздник учрежден в Великобритании в 2001 году. Отличная возможность провести день, не вылезая из постели!
7. Найди путь во тьме
Представьте, что вы в палатке, на улице ночь, у вас есть только фонарик… и поищите новые эрогенные зоны на теле друг друга.
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