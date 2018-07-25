Задай жару в самую жару! 7 лайфхаков для незабываемого летнего секса

Солнце, лето, а может, и пляж с морем — отличное время, согласись! И с либидо все в порядке, в том числе благодаря выработке витамина D и серотонина, которые способствуют появлению желания. В общем, дело за малым: заняться сексом, да так, чтобы запомнить его надолго! Вот несколько рекомендаций специалистов об интиме в летний период.

18+

1. Включи воображение

Представь, что вы занимаетесь сексом на борту шикарной яхты посреди океана, прочувствуй эту сцену. Или любую другую, если, например, боишься морской болезни.

2. Охладись

Любимую секс-игрушку из стали или стекла можно положить на 10 минут в холодильник, чтобы получить совершенно новые ощущения.

3. Не вытирайся

После душа можно не брать полотенце. Пройди в спальню в мокрой майке и покажи партнеру, на что ты способна!

4. Ходи по дому в одном белье

И при этом делай какие-нибудь домашние дела. Надолго его терпения не хватит!

5. Попроси сделать тебе массаж

Не забудь взять массажное масло. Когда расслабишься, можешь порадовать массажем и его.

6. Отметь 31 июля день оргазма

Этот праздник учрежден в Великобритании в 2001 году. Отличная возможность провести день, не вылезая из постели!

7. Найди путь во тьме

Представьте, что вы в палатке, на улице ночь, у вас есть только фонарик… и поищите новые эрогенные зоны на теле друг друга.

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