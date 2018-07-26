Федеризм: кто получает удовольствие от секса с очень полными людьми?

Одни пары ищут вдохновение для секса в красивом нижнем белье, другие — в занятиях любовью в общественных местах, но герои нашей статьи нашли удовлетворение в раскармливании друг друга и самым привлекательным считают жировые складки.

Эталоном сексуальности принято считать стройных и подкачанных девушек, которые правильно питаются, несколько раз в неделю посещают спортзал и их параметры 90-60-90. Но сейчас мы хотим уйти от стереотипов и посмотреть на мир глазами так называемых фидеристов, которые вводят в общество совершенно иные понятия о привлекательности.

Как говорится, на вкус и цвет…

С древних времен фетишизм был очень распространенным явлением. Это понятие впервые появилось в период первобытных племен: люди поклонялись культу, а у каждого культа есть своя символика. Фетиш в переводе с французского — «талисман», «амулет», «идол». Это мог быть любой предмет, относящийся к культуре или религии, которому люди приписывали сверхъестественные свойства.

Из религии фетиши постепенно начали распространяться и в другие сферы человеческого существования. Появилось понятие «сексуальный фетиш», включающее поклонение неодушевленным предметам, усиливавшим половое возбуждение. Ученые до сих пор не выяснили, является ли фетиш психическим заболеванием или его можно спокойно причислять к социальным нормам.

Фидеризм также фетиш, который заключается в стремлении к кормлению и раскармливанию партнера. Фидеры (кормящие) и фиди (те, кого кормят) получают сексуальное удовольствие от процесса. Причем фидеров привлекают не столько высокий вес и полное тело, сколько сам процесс кормления.

Специалисты, изучающие данный феномен, разработали даже классификацию и дали название для каждого отдельного случая и поведения человека при фидеризме. Вот такие определения были введены:

— Fat Admirer — мужчина, который испытывает симпатию к полным представительницам прекрасного пола.

— Famale FA — женщина, которой нравятся полные и очень толстые мужчины.

— Big beautiful Woman — крупная женщина, жировые отложения которой рассматриваются как преимущество.

— Super-Size Big Beautiful Woman — особа, которую любят за жировые складки. Чем больше полнота, тем приятнее партнеру. Когда женщина уже не может самостоятельно передвигаться и существовать, это доставляет удовольствие мужчине.

— Big Handsome Man — огромный мужчина, который имеет преимущество за счет своего веса.

Рацион женщины фиди состоит из 4 тысяч калорий, если не больше, чаще всего съедаемые продукты относятся к фастфуду, у них нет перерывов в еде, их желудок постоянно чем-то наполнен.

Есть несколько знаменитых пар фиди, одна из них живет в Америке. Девушка по имени Джейн, когда встретила своего будущего мужа Майка, весила 90 кг, но за время отношений и брака ее вес достиг 400 кг. Она очень часто хотела сесть на диету и похудеть, но муж настаивал на наборе веса, пугая ее тем, что уйдет к еще более полной женщине. Джейн продолжала есть и набирать вес из-за страха потерять любимого. Но все же любовь к себе и здоровью победила, девушка была вынуждена порвать с мужем, а он, в свою очередь, так и остался приверженцем этого фетиша, даже написав книгу, как правильно раскармливать женщину.

Многие ученые считают фидеризм одной из форм садомазохизма!

Девушки, будьте бдительны: как доказали психологи, парень-фидерист не сразу покажет вам свою манию к излишнему весу у партнерши, он будет часто водить вас в рестораны, а когда вы скажете, что поправились, он вас похвалит и скажет, что принимает вас любой. Это фактически любовь к насильному раскармливанию, которая может очень плохо закончиться. Существуют разные формы насилия, некоторые из них более приемлемы, а другие — нет, но все же смысл от этого не меняется.

Есть и другая история, про китайскую девушку Китану Ян Тай, которая до знакомства с любимым весила 40 кг, но мужчина начал ее раскармливать. Сначала девушка принимала это за заботу, но ситуация стала усугубляться, парень будил ее по ночам, заставляя поглощать огромное количество еды. Девушка поправилась в два раза и стала весить около 90 кг. Как только ее вес достиг нужной цифры, молодой человек сразу же сделал ей предложение, и девушка с радостью согласилась. Существуют разные люди и разные восприятия — кому-то этот фетиш помог создать новую и счастливую ячейку общества, а для других, наоборот, стал отправной точкой в жизнь здорового питания. Главное — чтобы все было в удовольствие. В наше время социум ко всему относится спокойно и с пониманием, количество фетишистов растет, а человечество продолжает придумывать все более изощренные способы для сексуальных утех.

Первостепенной причиной фидеризма является комплекс неполноценности и, безусловно, страх потери партнера. Женщины не понимают, что любовь и поддержку они могут получить от самих себя, ведь единственный человек, который может всегда поддержать нас, — это только мы сами. У фиди такого понимания нет, так что поддержку они стараются получить извне. На осознанном уровне они ищут мужчину, который будет принимать их такими, какими они есть. Когда они находят такого партнера, они жертвуют своим здоровьем только ради того, чтобы до конца жизни он всегда находился рядом. Еще одна причина нарушения пищевого поведения у женщин — это то, что они изначально склонны к полноте, а потом уже формируются факторы, благодаря которым и создается связка фиди и фидера.

Конечно же, мужчины менее искренни, чем женщины. У мужчины, фидера, всегда присутствует желание завладеть женщиной, сделать так, чтобы она всячески зависела от него, чтобы он смог тотально контролировать ее и стать центром ее существования. Процесс раскармливания своей женщины они снимают на фото и видео, чтобы выложить потом на специальных сайтах. При этом они манипулируют партнершами, говоря, что уйдут от них, если они перестанут объедаться. И объясняют это тем, что любят именно такое ее пухлое, нежное тело, которое считают максимально сексуальным. Женщины же в эти слова верят, поскольку являются зависимыми жертвами в отношениях. В глубине души они понимают, что их используют, но признаться в этом не могут, так как это очень сложное признание, которое может разрушить брак или их совместное пребывание с партнером.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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