10 самых абсурдных американских законов о сексе

Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев. Но встречаются абсурдные законы о сексе и в других странах, поражающих своим нелепым отношением к интимной сфере жизни людей. Представляем вашему вниманию подборку самых нелепых законов США, которые пытаются регулировать интимные отношения между полами.

1. Штат Юта запрещает заниматься сексом с мужчиной в то время, когда его везут в реанимацию.

2. Единственная позиция, разрешенная официально в штате Вашингтон, — миссионерская.

3. Также в Вашингтоне официально запрещено заниматься сексом с девственницей.

4. В Орегоне не разрешается ругаться матом во время занятий любовью с женой.

5. Американский штат Вайоминг запретил заниматься сексом при входе в магазин.

6. В то же время довольно справедливый закон Миннесоты запрещает мужу заниматься сексом с женой, если от него неприятно пахнет.

7. Если вы когда-нибудь приедете в штат Монтана, то должны знать, что там нельзя заниматься сексом перед домом после захода солнца. Там это противозаконно.

8. Если же вы планируете приехать в Небраску, необходимо запомнить, что в этом штате в отеле сексом можно заниматься только в чистой ночной рубашке. При этом главная загадка Небраски — это показатель рождаемости. По сути, он должен быть фактически нулевым, ведь секс без презерватива в этом штате вне закона.

9. В Пенсильвании противозаконно заниматься сексом с водителем грузовика в его машине.

10. Во Флориде во время секса партнерам запрещено целовать грудь женщины.