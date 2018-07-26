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10 самых абсурдных американских законов о сексе
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10 самых абсурдных американских законов о сексе 

Bigpicture.ru 13 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Большая часть самых абсурдных законов, которые касаются секса, принята и действует в США. Отчасти это обусловлено тем, что Америка считается пуританской страной и христианство имеет достаточно большое влияние на общественную жизнь американцев. Но встречаются абсурдные законы о сексе и в других странах, поражающих своим нелепым отношением к интимной сфере жизни людей. Представляем вашему вниманию подборку самых нелепых законов США, которые пытаются регулировать интимные отношения между полами.
1. Штат Юта запрещает заниматься сексом с мужчиной в то время, когда его везут в реанимацию.
2. Единственная позиция, разрешенная официально в штате Вашингтон, — миссионерская.
3. Также в Вашингтоне официально запрещено заниматься сексом с девственницей.
4. В Орегоне не разрешается ругаться матом во время занятий любовью с женой.
5. Американский штат Вайоминг запретил заниматься сексом при входе в магазин.
6. В то же время довольно справедливый закон Миннесоты запрещает мужу заниматься сексом с женой, если от него неприятно пахнет.
7. Если вы когда-нибудь приедете в штат Монтана, то должны знать, что там нельзя заниматься сексом перед домом после захода солнца. Там это противозаконно.
8. Если же вы планируете приехать в Небраску, необходимо запомнить, что в этом штате в отеле сексом можно заниматься только в чистой ночной рубашке. При этом главная загадка Небраски — это показатель рождаемости. По сути, он должен быть фактически нулевым, ведь секс без презерватива в этом штате вне закона.
9. В Пенсильвании противозаконно заниматься сексом с водителем грузовика в его машине.
10. Во Флориде во время секса партнерам запрещено целовать грудь женщины.
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