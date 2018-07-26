Ещё
«Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Актриса рассказала о расставании с экс-возлюбленным.
В мае минувшего года экс-супруга Николая Фоменко, актриса Мария Голубкина, рассказала о романе с Борисом Ливановым. В эфире «Секрета на миллион» пара рассказала о своих чувствах и намерении узаконить их официально. Тем не менее, неоднократно в прессе появлялась информация о расставании влюбленных.
43-летняя Голубкина в данный момент продает трехэтажный дом в Подмосковье, построенный в браке с Фоменко. В интервью «Антенне-телесемь» актриса рассказала, почему решила сменить место жительства. «Я перебралась в центр, потому что дети выросли. Да и на работу в театр ездить дорого и долго».
Голубкина заявила, что в новой квартире живет не одна, но и не с Ливановым: «»Мы не общаемся с мая. Я влюблена в него до безумия… Но одно дело — перед ним благоговеть, а другое — жить. Жить с ним невозможно. Мы абсолютно разные: он — интровет, я — экстраверт. […] Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет». Актриса отметила, что верность бывшему возлюбленному не хранит, поскольку считает себя свободной женщиной. Тем не менее, Мария признается, что скучает по Борису.
Фото: архивы пресс-служб, instagram
Passion.ru: последние новости
«Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым Идиллия на закате: экс-супруга Дмитрия Пескова показала страсть с молодым женихом Дарья Жукова отдыхает в компании греческого миллиардера
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
«Я трепетно и подобострастно ее любил»10
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение