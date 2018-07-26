Ещё
Почему мужчины лгут о количестве сексуальных партнерш
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мужчины лгут о количестве сексуальных партнерш 

Мир24 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Британские ученые выяснили, почему многие мужчины неверно называют количество своих сексуальных партнерш. Дело в том, что они просто забывают некоторые связи, сообщает Journal of Sex Research.
Исследователи провели опрос добровольцев обоего пола в возрасте от 16 до 74 лет. Оказалось, что мужчины и женщины запоминают своих партнеров по-разному. Представительницы слабого пола сохраняют в памяти каждого человека, даже если встреча оказалась разовой или случайной. Они четко знают, где, когда и с кем у них был секс.
Мужчины порой не могут предоставить точную информацию, поскольку просто не помнят некоторые мимолетные приключения.
Ранее психологи выяснили, что женщины чаще склонны выбирать одиночество, чем мужчины. Данные опроса показали, что из числа «одиночек» своим положением довольны и не намерены его менять 61% женщин и всего 49% мужчин.
Также исследователи развеяли миф о том, что одинокие люди живут скучной и пресной жизнью — напротив, они оказались более коммуникабельны и мобильны, тогда как семейные люди зачастую полностью погружены в повседневный быт.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу Иранская «Анджелина Джоли» оказалась красоткой Самая красивая: в Сети восхитились девочкой из Нигерии
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение