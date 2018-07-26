Почему мужчины лгут о количестве сексуальных партнерш

Британские ученые выяснили, почему многие мужчины неверно называют количество своих сексуальных партнерш. Дело в том, что они просто забывают некоторые связи, сообщает Journal of Sex Research.

Исследователи провели опрос добровольцев обоего пола в возрасте от 16 до 74 лет. Оказалось, что мужчины и женщины запоминают своих партнеров по-разному. Представительницы слабого пола сохраняют в памяти каждого человека, даже если встреча оказалась разовой или случайной. Они четко знают, где, когда и с кем у них был секс.

Мужчины порой не могут предоставить точную информацию, поскольку просто не помнят некоторые мимолетные приключения.

Ранее психологи выяснили, что женщины чаще склонны выбирать одиночество, чем мужчины. Данные опроса показали, что из числа «одиночек» своим положением довольны и не намерены его менять 61% женщин и всего 49% мужчин.

Также исследователи развеяли миф о том, что одинокие люди живут скучной и пресной жизнью — напротив, они оказались более коммуникабельны и мобильны, тогда как семейные люди зачастую полностью погружены в повседневный быт.

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