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Ученые выяснили, почему мужчины врут о количестве половых партнерш
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Ученые выяснили, почему мужчины врут о количестве половых партнерш 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мужчины завышают количество половых партнерш не специально — они просто не помнят, сколько их было на самом деле, считают британские ученые из Университета Глазго. Женщины же запоминают всех своих половых партнеров. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex Research.
Опросы показывают, что мужчины в среднем сообщают о 14 половых партнерах, в то время как женщины — о семи. Наибольшее число, которое называют мужчины — от 110 и более, в то время как женщины — лишь от 50.
Однако анализ более 15 тыс. ответов показал: мужчины больше склонны оценивать число своих связей наугад, а женщины хорошо помнят всех, с кем оказались в постели. По мнению ученых, мужчины не всегда понимают, что переоценили свои успехи. Кроме того, у мужчин, по-видимому, чаще случаются связи на одну ночь — 17,5% считают, что в них нет ничего предосудительного, в то время как среди женщин такого мнения придерживаются лишь 9,3%.
Есть и другие объяснения такой разницы в результатах — мужчины привирают о количестве половых связей, чтобы произвести впечатление, женщины же могут умалчивать о них, чтобы избежать осуждения. Имея привычку сообщать неточные данные знакомым, люди могут неосознанно соврать и при проведении исследований.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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