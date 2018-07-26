Почему мужчины приписывают себе сексуальные подвиги

Новое исследование английских ученых показало, что большинство мужчин значительно преувеличивают число своих половых партнеров.

Доктор Митчелл и ее коллеги из университета Глазго проанализировали результаты опроса, в котором приняли участие более 15 000 мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет.

Мужчины в среднем постоянно преувеличивают количество своих сексуальных контактов по сравнению с женщинами, хотя примерные цифры теоретически должны более-менее совпадать.

Однако если мужчины в среднем сообщают о 14 партнерах, то женщины — только о семи. И такой гендерный разрыв наблюдается во многих вопросах, касающихся личных взаимоотношений.

Доктор Митчелл считает, что одна из причин — разное отношение мужчин и женщин к случайному однократному сексу.

Мужчины при этом засчитывают все подобные случаи, а женщины могут рассказывать только о наиболее значимых отношениях и скрывать свои случайные связи, опасаясь негативного отношения окружающих.

Один мужчина на правах анонимности сообщил, что постоянно лжет насчет своего сексуального опыта, и так поступают многие его приятели и друзья. Он объяснил, что делает это под негласным давлением со стороны сверстников, не желая показаться менее опытным, чем они.

"Я рассказал своей бывшей девушке, что у меня было 13 партнерш, хотя на самом деле только пять. Потому что не хотел показаться новичком в этой сфере"

Женщины же более консервативны в этом вопросе, и предпочитают не афишировать свой опыт.

По словам Митчелл, точная отчетность влияет на статистику и профилактику венерических заболеваний, поэтому пока сложно получить правдоподобную картину в этой сфере.