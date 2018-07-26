Для самых крепких чувств: Госдума разрешила влюблённым парам планировать свадьбу за год

Сегодня, 26 июля, Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который разрешает влюблённым парам бронировать дату и время свадьбы за год до её проведения.

Согласно принятым поправкам в Семейный Кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», свадьба может быть назначена не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления в загс. При этом молодожёны сами вправе выбрать дату и время свадьбы, а при желании — изменить их, подав совместное заявление.

Если эти поправки одобрит Совет Федерации и подпишет президент России, то они вступят в силу 1 октября 2018 года.

Сейчас зарегистрировать брак можно также по истечении месяца после подачи заявления. Но при этом запланировать свадьбу на конкретную дату в Новосибирской области разрешается не раньше чем за полгода до её проведения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодняшние нормы неудобны для пар и приводят к коррупции из-за того, что слишком многие хотят вступить в брак в знаменательные даты.

В прошлом году НГС писал о четырёх красивых и необычных свадьбах: расписавшись в новосибирском загсе, молодожёны поехали в фантастические места за границей ради запоминающейся церемонии. Невесты рассказали, как решились на авантюру, что в организации было самым сложным и почему свадьба в Европе — это не обязательно очень дорого.