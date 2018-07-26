Казанцы стали реже жениться и чаще разводиться

В Татарстане стало меньше свадеб и разводов, сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова по итогам первого полугодия 2018 года.

За это время в органах ЗАГС зарегистрировались 9053 пары — на 739 пар меньше, чем за 6 месяцев 2017 года. «Среди крупных городов республики наибольшее падение произошло в Казани, — отметила Лилия Галимова. — Свадеб сыграли на 10% меньше, чем за то же время 2017 года. А вот в Челнах, напротив, свадеб стало больше — на 4,5%». Каждый пятый брак в республике межнациональный. За последние полгода в Татарстане зарегистрировали 1889 таких браков.

Развод за это время оформили 6648 пар. «Это на 1,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года, — констатировала официальный представитель Казанского кремля. — Однако в Казани разводов стало больше на 5%. В Челнах же их число уменьшилось на 8%».