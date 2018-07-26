Ещё
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британский суд приговорил 48-летнего Питера Ригдена (Peter Rigden) к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 115 фунтов (9,5 тысячи рублей по текущему курсу) за двоеженство. Его первая жена думала, что тот пропал без вести, уехав на заработки в Лондон, однако спустя 10 лет обнаружила его на Facebook, узнав, что у него есть другая семья. Для второй жены наличие семьи у Ригдена тоже стало неожиданностью, пишет Daily Mail.
Ригден женился в 2000 году на женщине по имени Махала. Семья жила в городе Болтон, на северо-западе Англии. В 2003 году, незадолго до Рождества, он неожиданно не вернулся домой, сообщив, что на две недели поедет на заработки в Лондон. Однако мужчина не вернулся и перестал выходить на связь.
Спустя десятилетие Махала обнаружила мужа на Facebook с другой женщиной. Оказалось, что это его новая жена Керри Стори (Kerry Storey), которая также не знала, что у мужа была другая семья в 500 километрах от их дома.
Первая жена обратилась в полицию, тогда правоохранительные органы рассказали Стори, что муж ее обманывал. Последняя познакомилась с Ригденом в 2006 году через сайт знакомств, то есть спустя три года после его исчезновения из дома. 22 декабря 2007 года они поженились.
На суде Стори рассказала, что испытала шок, узнав, что одурачена. Она вспомнила, что самостоятельно заплатила за свадьбу при участии матери. «12 тысяч фунтов стерлингов — все это для брака, который был недействительным», — посетовала женщина.
Ригден признал вину и заявил, что совершил «ужасную ошибку».
Последние новости
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип Правительство раскрыло новую систему повышения пенсий Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых44
Литвинова показала красавицу-дочь
Пынзарь призывает женщин быть эгоистками6
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем1
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение