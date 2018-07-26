Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его

Британский суд приговорил 48-летнего Питера Ригдена (Peter Rigden) к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 115 фунтов (9,5 тысячи рублей по текущему курсу) за двоеженство. Его первая жена думала, что тот пропал без вести, уехав на заработки в Лондон, однако спустя 10 лет обнаружила его на Facebook, узнав, что у него есть другая семья. Для второй жены наличие семьи у Ригдена тоже стало неожиданностью, пишет Daily Mail.

Ригден женился в 2000 году на женщине по имени Махала. Семья жила в городе Болтон, на северо-западе Англии. В 2003 году, незадолго до Рождества, он неожиданно не вернулся домой, сообщив, что на две недели поедет на заработки в Лондон. Однако мужчина не вернулся и перестал выходить на связь.

Спустя десятилетие Махала обнаружила мужа на Facebook с другой женщиной. Оказалось, что это его новая жена Керри Стори (Kerry Storey), которая также не знала, что у мужа была другая семья в 500 километрах от их дома.

Первая жена обратилась в полицию, тогда правоохранительные органы рассказали Стори, что муж ее обманывал. Последняя познакомилась с Ригденом в 2006 году через сайт знакомств, то есть спустя три года после его исчезновения из дома. 22 декабря 2007 года они поженились.

На суде Стори рассказала, что испытала шок, узнав, что одурачена. Она вспомнила, что самостоятельно заплатила за свадьбу при участии матери. «12 тысяч фунтов стерлингов — все это для брака, который был недействительным», — посетовала женщина.

Ригден признал вину и заявил, что совершил «ужасную ошибку».