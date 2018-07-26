Вот до чего доводит ревность — грузинская жена «прославилась» на свадьбе

В соцсетях стал популярным ролик, снятый на грузинской свадьбе, где ревнивая жена не позволяет мужу танцевать с другими

На видео видно, как мужчина танцует под веселую музыку вместе с девушкой в розовом. Неожиданно из-за ее спины выходит жена молодого человека в зеленом платье и мешает им танцевать вместе.

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Сильная ревность женщины дает о себе знать тем, что она повторяет за своим спутником каждый шаг и постоянно оглядывается, как бы девушка в розовом снова его не отбила. В какой-то момент она даже легонько бьет любимого по лицу и жестом показывает смотреть на нее.

Такие действия трудно не заметить, поэтому девушка в розовом не может сдержать смех. Поймав удобный момент, когда кто-то роняет цветок, а мужчина поднимает его, она снова приближается к нему. Как только они начинают танцевать, жена сильно отталкивает мужа назад и повисает у него на шее, чтобы на этот раз он точно никуда не делся.

В конце концов девушка в розовом не сдерживает улыбку и покидает танцующих супругов.

Пользователи сети удивляются, как можно быть такой ревнивой и не давать танцевать своему спутнику на празднике.

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"Я так не поступлю, даже если Моника Беллуччи кинется моему мужу на шею", — пишет Maia Gelashvili.

"Меня удивляет, что жена не предъявляет претензии той девушке. Многие на ее месте набросились бы на нее. Эти кадры о многом говорят", — заступается за главную героиню ролика Nata Natalia.