Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют

День свадьбы называют самым счастливым, но чаще всего это один из самых тяжелых дней в жизни невесты. Только после торжества ты понимаешь, что выбор локации, списка гостей или номера для новобрачных в отеле был продиктован традициями и стереотипами, а не твоим желанием и здравым смыслом. К счастью, те, кто еще не вышел замуж, могут учиться на чужих ошибках. Расскажу, о чем пары часто жалеют после свадьбы.

1. Приглашают людей, которых не хотят видеть

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Я убеждена, что свадьба должна оставаться событием для близких людей, а не для всех знакомых и дальних родственников. Приглашать кого-то из вежливости абсолютно бессмысленно. В итоге вы никак не взаимодействуете с этим человеком, он вряд ли приносит хороший подарок и при этом стоит вам денег.

2. Делают сложные прически

Нарощенные волосы, пышные начесы, тонны лака — этим канонам свадебной прически до сих пор следуют многие невесты. Мало кто чувствует себя комфортно с клумбой на голове. А ведь тебе предстоит провести в этом весь день и еще полночи смывать остатки былой роскоши. Свадебное платье, букет и сам факт того, что ты — центральная фигура на этом празднике, и так сделают тебя достаточно красивой. Выбирай лаконичную, хорошо зафиксированную, удобную прическу, и будешь выглядеть безупречно даже в конце вечера.

3. Не готовят речь

Ответное слово молодых — хорошая традиция, которую нам стоит перенять у европейских свадеб. Только не полагайся на свое красноречие. Даже если с ним все в порядке, ты устанешь, разволнуешься и произнесешь что-то вроде «всем спасибо, все свободны». Сделай свадебную речь особенным моментом на твоем торжестве. Пусть она будет немного смешной — чтобы сбить лишний пафос, немного трогательной — чтобы женская половина гостей прослезилась, а мужская вышла покурить, и очень искренней. Для этого тебе нужно заранее продумать, что ты хочешь сказать и кого обязательно стоит упомянуть.

4. Не берут отпуск

Сыграть свадьбу на выходных, а в понедельник вернуться в офис — не лучшая идея. Вы чудовищно устанете, да и просто не успеете насладиться новым статусом ваших отношений. Берите хотя бы мини-отпуск, чтобы хорошо отдохнуть перед торжеством и после него. Сразу после первой брачной ночи запрыгивать в самолет и мчаться в медовый месяц тоже может быть ошибкой. Если вы запланируете несколько спокойных дней дома с разбором подарков и ленивым валянием в постели, то после свадьбы скажете себе спасибо за это решение.

5. Организуют свадьбу под открытым небом в жару

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Затяжная жара — гарантия, что погода навряд ли испортится, а значит, вам не придется запасаться зонтами и пледами. Но провести весь день на улице под палящим солнцем в макияже, платьях, костюмах — это жестоко. Когда на улице 30 градусов от духоты, вас спасет только кафе с кондиционером.

6. Позволяют другим людям принимать важные решения

Помни, что в выборе меню, декора и ведущего на свадьбу нельзя полагаться даже на родную мать. Либо найди силы проконтролировать все важные моменты торжества, либо расслабься и не жди ничего от этого вечера (это редко кому удается). Обратная ошибка — не уметь делегировать. Если ты, как многие невесты, будешь одна заботиться о каждой мелочи, то сойдешь с ума и превратишь лучший день твоей жизни в ад.

7. Арендуют номер в шикарном отеле для первой брачной ночи

Красивая и бессмысленная традиция. Не знаю, существуют ли пары, которые используют первую брачную ночь по назначению, а не пересчитывают подаренные деньги и без сил заваливаются спать. Хотя если вы с парнем настолько консервативны, что это действительно ваша первая ночь вместе, может и стоит сделать ее особенной.

8. Не оставляют себе времени, чтобы насладиться праздником

В погоне за идеальной свадьбой молодожены забывают, что это их праздник и им тоже можно и нужно получать от него удовольствие. Старайтесь не задумывать слишком сложный сценарий, где вам придется вскакивать каждые 10 минут, чтобы поучаствовать в очередном ритуале. Дайте себе насладиться вкусной едой, посмеяться и хоть немного расслабиться.