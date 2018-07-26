Секс после инфаркта: московские врачи пролили свет на интимную тему

Можем вас сразу успокоить: сексом после инфаркта заниматься можно и нужно. Однако кардиологи советует соблюдать ряд предосторожностей.

Перенесенный инфаркт, конечно же, меняет жизнь человека. Меняется образ жизни, здоровье выходит на первый план, мы прислушиваемся к себе и боимся вернуться к прежним реалиям. Впрочем, не все так грустно и депрессивно. Кардиологи городская клиническая больницы имени А. К. Ерамишанцева поспешили утешить своих пациентов: пережитый инфаркт вовсе не противопоказание для занятий сексом. Любите и будьте любимы, главное — соблюдайте несколько условий. На 7-8 неделе после перенесенного сердечного приступа уже вполне можно возобновить сексуальные отношения, считают врачи. По статистике, только у 1% больных наблюдался повторный инфаркт после интимной близости, а польза ее неоценима: • Улучшается кровообращение. • Укрепляется сердце, сосуды. • Организм насыщается кислородом. • Секс — это отличная эмоциональная, психологическая и физическая разрядка

Итак, советы: • Не бросайтесь с места в карьер. Для начала — прелюдия, а во время поцелуев и объятий следите за своим состоянием. Сложно сочетать эмоции и разум, но сейчас надо. • Не стоит превращать этот первый «непервый» раз в экстрим. Пусть все пройдет по вашему стандартному плану, в знакомой обстановке. • Будьте внимательны к позам. Поменьше акробатики и физической нагрузки. Оптимальный вариант — снизу или сбоку. • Если устали, отдохните, ведь это не марафон. • Заниматься сексом лучше всего утром, когда сил много, и организм готов к боевым действиям. • Не пейте перед интимом. Это может сказаться на сердце. Да и плотно наедаться тоже не стоит. Легкость — ваш лучший спутник. • Не стоит экспериментировать с сексом в жару. • Мужчинам не стоит принимать перед началом медикаменты для потенции, они плохо влияют на сердечную мышцу. • Если вам стало плохо, немедленно прекращайте. Если подытожить советы, очевиден вывод: врачи советуют пациентам заниматься сексом, получать удовольствие, радоваться жизни. Важно лишь чуть больше думать о собственном здоровье, и тогда любовь во всех своих проявлениях возымеет только положительный эффект.