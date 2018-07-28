Алена Водонаева показала лицо без фотошопа

36-летняя Алена Водонаева показа лицо без ретуши и фильтров.

Алена Водонаева вместе с супругом сейчас отдыхает в Америке, где на днях пара обвенчалась в одной из церквей Лас-Вегаса. Телеведущая с мужем много гуляют и делятся своими буднями с армией поклонников. Несколько часов назад Водонаева опубликовала фотографию из ресторана фастфуда, на которой, по ее словам, у нее нет ретуши на лице.

— подписала снимок Алена.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Мнения фолловеров относительно натуральной красоты Алены разделились. Одни считают телеведущую красавицей: «Женщина огонь»; «Хорошенькие такие», «Красоточка». Другие же выступают с критикой: «Красивая женщина? Абсолютно нет»; «Какая смешная»; «Красоты нет никакой вообще»; «Как облезлая кошка. Нарощенные патлы уже отвалились, что ли?»; «Не совсем красивая женщина, ее лицо точно не пример для подражания, но вот самоуверенности стоит поучится от такой».

А как тебе Алена без фейстюна?

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Фото:Instagram