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Алена Водонаева показала лицо без фотошопа
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Алена Водонаева показала лицо без фотошопа 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Алена Водонаева показа лицо без ретуши и фильтров.
Алена Водонаева вместе с супругом сейчас отдыхает в Америке, где на днях пара обвенчалась в одной из церквей Лас-Вегаса. Телеведущая с мужем много гуляют и делятся своими буднями с армией поклонников. Несколько часов назад Водонаева опубликовала фотографию из ресторана фастфуда, на которой, по ее словам, у нее нет ретуши на лице.
— подписала снимок Алена.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Мнения фолловеров относительно натуральной красоты Алены разделились. Одни считают телеведущую красавицей: «Женщина огонь»; «Хорошенькие такие», «Красоточка». Другие же выступают с критикой: «Красивая женщина? Абсолютно нет»; «Какая смешная»; «Красоты нет никакой вообще»; «Как облезлая кошка. Нарощенные патлы уже отвалились, что ли?»; «Не совсем красивая женщина, ее лицо точно не пример для подражания, но вот самоуверенности стоит поучится от такой».
А как тебе Алена без фейстюна?
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Фото:Instagram
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