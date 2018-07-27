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Свадебные наряды и клятвы: Алена Водонаева обвенчалась с супругом в Америке
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Свадебные наряды и клятвы: Алена Водонаева обвенчалась с супругом в Америке 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
Алена Водонаева и ее супруг Алексей Косинус обвенчались в Америке.
Алена Водонаева и Алексей Косинус сыграли тихую свадьбу в сентябре прошлого года. Церемония была настолько камерной, что даже не все поклонники сразу поверили в реальность произошедшего. Но спустя время пара доказала: их любовь и страсть искренние. А сейчас же супруги скрепили свой союз венчанием. В Instagram Алена разместила небольшое видео из церкви в Лас-Вегасе, в которой прошла церемония.
— подписала ролик Алена.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях к ролику фолловеры Водонаевой поздравляют ее с важным событием.
Напомним, для Алены этот брак стал вторым. В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, которому в 2010 году родила сына Богдана.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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