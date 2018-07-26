Как решить основные проблемы в сексе и наконец довести ее до оргазма

Стоит признать, что мужское племя чересчур самонадеянно. Мы слишком переоцениваем свои способности, хотя по факту умеем гораздо меньше. Особенно в плане отношений с девушками. Мы косячим, а они жалуются; мы думаем, что лучше нас в постели нет никого, а они плачутся подругам, что у них никогда не было оргазма. Это очень сложный и тонкий вопрос, которому нужно уделять больше времени, чем банальные 5 минут в постели. Потому что, когда наши представления встречаются с реальностью, страдают обе стороны.

Чтобы доставить удовольствие, недостаточно прикасаться к эрогенным зонам

У 999 девушек из 1000 эрогенными зонами будут гениталии, ягодицы, внутренняя сторона бедер, шея, губы, внутренняя сторона предплечий. Лишь у одной из 1000 прикосновение к этим местам не вызовет никаких эмоций. Учти это, прежде чем дотрагиваться. Мало ли что. И тем не менее не все так просто, как хотелось бы. Всегда нужно учитывать тот факт, что чувствительность конкретной зоны сильно зависит от психоэмоционального состояния женщины, ее настроения, прелюдии, дня менструального цикла, а также от «натренированности» нервных рецепторов в конкретной зоне.

Секрет фригидности в твоей неумелости?

Но тут мы вспоминаем про фригидных девушек, с которыми так или иначе сталкивался каждый второй. Они утверждают, что никогда не получали оргазма, а мы гадаем, в чем же все-таки дело: в нашем неумении или в их физиологии. У нас две новости: плохая и так себе. Плохая новость в том, что действительно все дело в кривизне наших рук, мыслей и других причастных вещей. Дева полжизни считает себя фригидной, а потом встречает рыцаря в сияющих доспехах, который все делает как надо и дарит-таки это ощущение. Так себе новость: оргазм очень сильно зависит от психологического состояния. Но это слабое утешение на фоне того, что чаще всего проблема в нашей неумелости. А корень этой напасти кроется в нашей гнусной, а на деле очень трусливой гордости. Трусливой оттого, что далеко не каждый мужчина согласен принять тот факт, что в сексе нужно развиваться. Ведь проще утешать себя самовнушением, будто бы проблема в ней, а не в тебе. И женщина годами остается неудовлетворенной, регулярно имитируя оргазмы, стараясь угодить партнеру. Одним словом, живет жизнью жертвы династического брака, которая вынуждена терпеть и нести свое тяжкое бремя. Но то было в патриархальном обществе, а сейчас жизнь совершенно другая — более свободная, равноправная и раскрепощенная. И закончиться такие отношения асимметричной удовлетворенности могут самым неприятным образом.

Главные ошибки

Но что делать, если ты, как говорят в простонародье, «скорострел» и физически не можешь гарантировать удовлетворение девушке? В таком случае на выручку приходят разные техники, самая простая из которых — использовать пальцы перед, во время и после секса. Банальные стимуляции способны разогреть, возбудить и даже довести девушку до желаемого результата. Но, увы, многие ленятся, а кто-то даже не знает, как это делается. И вкупе с другими распространенными ошибками, которые мы порой неосознанно допускаем в половом акте, это рождает не самые приятные впечатления. Ждать оргазма — все равно что надеяться, что неопытный повар, у которого напрочь атрофированы вкусовые рецепторы, приготовит кулинарный шедевр. Он ведь не понимает, пересолено у него блюдо или нет, а едоки плюются.

Ошибок на самом деле очень много, и самая большая из них — короткая прелюдия и очень быстрые движения. Прелюдия — очень важный компонент, а не затравка в порнороликах. И если тебе хорошо, то женщина банально не успевает возбудиться и сконцентрироваться на ощущениях. Ускорение допустимо только в конце, непосредственно перед оргазмом. Вторая ошибка — отсутствие диалога. Мужчина не спрашивает женщину, как и где ей приятно, не исследует ее, а делает так, как сам считает правильным. Естественно, в 90% случаев он оказывается неправ. А женщины молчат, дабы, не дай бог, не смутить ближнего.

А самое глупое, что можно сделать, — это подражать порноактерам и надеяться, что это закончится чем-то хорошим. Вздохи и движения людей по ту сторону монитора имеют очень мало общего с реальностью. Мы же, вдохновившись напором условного Мануэла Феррары, чаще всего срываемся на жесткий и быстрый секс, ожидая, что после этого женщина забьется в предоргазменных конвульсиях. Кому-то это может нравиться, но от постоянной грубости и повторения порноштампов устают все. А мы их копируем, потому что не имеем ни знаний, ни умений в темной области секса. Многие мужчины понятия не имеют, где еще у женщин чувствительные зоны, кроме клитора; какие движения приятны женщине; как происходит возбуждение; от чего зависит оргазм и т.д, и т.п. Все сводится к постылому тереблению клитора и заунывным, как мелодия сломанной шарманки, движениям, таким же банальным, скучным, ожидаемым и повторяющимся раз за разом, как музыка из деревянной коробки. Самое страшное во всей этой истории — когда мужчина считает себя знатоком, по сути ничего не умея.

Мечты о сквирте

Что характерно, многие пары, не понимая, как достичь обычного оргазма, пытаются добиться струйного, также известного как сквирт. Это тот самый вид оргазма, при котором у женщины из уретры выпрыскивается жидкость. Особенно часто желание «посквиртить» возникает после просмотра порнороликов, где доведенные до полуобморочного состояния девы фонтанируют под аккомпанемент собственных стонов и воплей. Существует ли сквирт? Да, существует. Более того, сквирт в большинстве случаев дает одни из самых мощных и продолжительных ощущений. До струйного оргазма можно довести большинство женщин, нередко с первого раза, но это могут сделать лишь единицы мужчин. Чтобы довести девушку до сквирта, важны и знания, и техника, и психологическая составляющая. Однако эта тема окутана множеством вопросов и мифов. Все ли женщины способны испытать сквирт? Дает ли сквирт сексуальную разрядку? Что на самом деле испытывает женщина? Что за жидкость выделяется при сквирте и откуда ее столько? Полезен ли сквирт? Не может ли сквирт быть вреден для здоровья, есть ли противопоказания? Как быстро и легко довести женщину до сквирта? Увы, лишь единицы специалистов могут ответить на эти вопросы. Умение доводить любимую до сквирта не сделает тебя лучшим в мире любовником, но оно точно не будет лишним.

Где научиться

В таком случае возникает насущный вопрос: «Как провести сексуальный во всех смыслах и значениях ликбез?». Даже не так — «Где и как почерпнуть этот опыт?». Ведь можно изучить рукописные тексты вплоть до тысячелетних папирусов, но не понять, как на практике использовать свои знания. Для этого люди опытные и знающие создали специальные курсы, которые могут обучить мужчин специальным техникам, позволяющим довести до оргазма любую девушку. Мужских курсов, конечно, гораздо меньше, чем женских, и связано это в большей степени с нежеланием мужчин учиться. Но все же есть из чего выбирать. Лучше всего, чтобы твоим секс-коучем стал дипломированный сексолог, а не самозванец без диплома, который даже приблизительно не знает анатомию. Конечно, лучше выбирать практические курсы, а не теоретические. Это к разговору о том, что теоретические знания без практики ни черта не стоят. И особенно хорошо, если эти занятия будут индивидуальными. Во-первых, градус смущения, который возникает в первое время, будет существенно ниже. А во-вторых, индивидуальный подход подразумевает под собой более тщательное изучение азов женской сексуальности.

Всем этим критериям соответствует Школа эротического массажа Тиграна Сааряна. Тигран — опытный и дипломированный специалист, способный шаг за шагом показать, как на ладони, все грани женской сексуальности. Сперва проводится экскурс в женскую интимную анатомию, дальше изучаются классические способы доставить обычные виды оргазмов (клиторальный и вагинальный, в частности), затем идет изучение женских сексуальных дисфункций и методов работы с ними, после рассматриваются вопросы психологии оргазма, и уже в последнюю очередь тебя ждет отработка навыков, так сказать, в полевых условиях. В конце курса ты узнаешь множество интересных вещей о женской анатомии, получишь навыки эротического массажа и в конце концов узнаешь, как довести девушку до струйного оргазма. А главное, ты наверняка забудешь все упомянутые проблемы как страшный сон и превратишься из полового эгоиста в чувственного любовника, способного найти подход к любой девушке. Записаться на курс →